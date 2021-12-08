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屏東科技產業園區2千坪廠房法拍　光電業8124萬得標！溢價1218萬

▲法務部屏東分署7日法拍會進帳占全國三成 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲法務部屏東分署7日法拍會進帳占全國三成。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於昨(7)日下午3點辦理「123聯合拍賣會」，不動產共進帳8504萬4009元，其中一筆座落於屏東科技產業園區2000多坪廠房，四拍底價為6905萬6550元，在搶標中由光電業者以8124萬3009元得標，溢價1218萬6459元，引起現場一陣驚呼。

▲法務部屏東分署7日法拍會進帳占全國三成 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

該廠房義務人原為太陽能模組製造銷售業者，向經濟部加工出口區承租土地興建廠房，因滯欠房屋稅、營所稅及勞健保費而移送執行，滯欠金額達上千萬。廠房得標人在園區內所營事業以經濟部加工出口管理處核准投資之事業為限，如尚未在園區內營業，投標前需先提出投資計畫申請，得標人為了參與這次投標，特別投資上億元向經濟部加工出口區申請遷入屏東園區營運並獲得同意。

屏東分署這次不動產投標為現場投標兼採通訊投標，通訊投標應於開標日前一日將投標文件寄達分署「屏東北平路郵局第49號信箱」，惟得標人於上週五將投標文件寄至分署建豐路地址，分署人員警覺並未拆封，立刻通知聯絡當事人要來分署取回，因為內含一千餘萬元之保證金票據，當事人於取回文件前數日寢食難安，幸好當日改以現場投標順利搶標成功。
這次拍賣，不動產買氣暢旺，另有一筆座落於萬丹鄉的土地持分，一拍底價240萬元，由土地共有人及地上房屋所有人共同以380萬1000元得標，溢價率高達58.38％。該件義務人於2013年間死亡無人繼承，經法院選任律師為遺產管理人，義務人名下財產僅有該筆土地持分，土地尚有數間其他人所有的房屋座落其上。拍定前稅務局每年對遺產管理人送達稅單，以致亡者已矣卻仍有地價稅案件不斷發生，拍定後該筆土地的地價稅將改由新的所有權人負擔，讓亡者不再債留人間。

屏東分署昨天還拍定汽車2部、機車3部，以及陽信商銀股票1457股，單日就為國庫入帳8519萬1793元。全國13分署12月聯合拍賣總拍定金額高達2億5195萬6337元，屏東分署即貢獻其中三成多，成績亮眼，分署今年已為國庫徵起近6億元，吸金威力十足。

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