爆「林秉樞翻版」！　60歲男自稱「蔡英文特助」進鄉公所要錢

▲林秉樞遭爆假冒總統府。（合成圖／翻攝黃揚明臉書、記者游宗樺攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，受到社會關注，而林秉樞也遭爆，他對外宣稱自己是國安會秘書長顧立雄的幕僚，遭到府方打臉。結果，近日出現「林秉樞翻版」，嘉義縣一名黃姓男子，自稱總統特助，但鄉公所很機警，第一時間查證，並蒐證報案。

林秉樞遭爆他向外界聲稱自己是國安會秘書長顧立雄的幕僚，但總統府隨即打臉。此外，還有媒體聲稱，他是國安局外圍人士，甚至揚言能安排國安的疫苗，但也都遭到國安局反擊，強調局內並沒有此人，疫苗施打名冊中，更沒有此人。

據悉，社會上確實有許多人冒充高層人士在外招搖撞騙，過去曾有人拿總統春聯，就聲稱自己在總統府工作；近日，在嘉義又有一名60多歲的黃姓男子，在外聲稱自己是「總統特助」；所幸，鄉公所相當機警，第一時間查證，並蒐證報案，才沒有受騙上當。

根據嘉義縣警局中埔分局表示，在7日接獲中埔鄉公所通報，一名男子自稱是總統特助，以及民進黨中央黨部主任委員，進入公所想要找鄉長，假借名義收取金錢，要求幫忙黨提名等。

鄉公所人員向警方表示，該名男子的言談舉止有異，也沒有相關身份證明文件，所以向民進黨縣黨部求證，經黨部查證，確實沒有該名助理與委員，而該男子也隨即騎乘機車離下，甚至繼續前往竹崎鄉公所。

警方表示，該名男子進入竹崎鄉公所之後，以高姿態詢問該所人員非關公務之問題，後來經公所人員警覺有異後，也希望查證男子身份時，該男又趕緊騎車離開。

▼60歲黃姓男子自稱總統特助連闖兩公所。（圖／記者翁伊森翻攝）

