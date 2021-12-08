　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆「林秉樞翻版」！　60歲男自稱「蔡英文特助」進鄉公所要錢

▲▼林秉樞遭爆假冒總統府。（合成圖／翻攝黃揚明臉書、記者游宗樺攝）

▲林秉樞遭爆假冒總統府。（合成圖／翻攝黃揚明臉書、記者游宗樺攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，受到社會關注，而林秉樞也遭爆，他對外宣稱自己是國安會秘書長顧立雄的幕僚，遭到府方打臉。結果，近日出現「林秉樞翻版」，嘉義縣一名黃姓男子，自稱總統特助，但鄉公所很機警，第一時間查證，並蒐證報案。

林秉樞遭爆他向外界聲稱自己是國安會秘書長顧立雄的幕僚，但總統府隨即打臉。此外，還有媒體聲稱，他是國安局外圍人士，甚至揚言能安排國安的疫苗，但也都遭到國安局反擊，強調局內並沒有此人，疫苗施打名冊中，更沒有此人。

據悉，社會上確實有許多人冒充高層人士在外招搖撞騙，過去曾有人拿總統春聯，就聲稱自己在總統府工作；近日，在嘉義又有一名60多歲的黃姓男子，在外聲稱自己是「總統特助」；所幸，鄉公所相當機警，第一時間查證，並蒐證報案，才沒有受騙上當。

根據嘉義縣警局中埔分局表示，在7日接獲中埔鄉公所通報，一名男子自稱是總統特助，以及民進黨中央黨部主任委員，進入公所想要找鄉長，假借名義收取金錢，要求幫忙黨提名等。

鄉公所人員向警方表示，該名男子的言談舉止有異，也沒有相關身份證明文件，所以向民進黨縣黨部求證，經黨部查證，確實沒有該名助理與委員，而該男子也隨即騎乘機車離下，甚至繼續前往竹崎鄉公所。

警方表示，該名男子進入竹崎鄉公所之後，以高姿態詢問該所人員非關公務之問題，後來經公所人員警覺有異後，也希望查證男子身份時，該男又趕緊騎車離開。

▼60歲黃姓男子自稱總統特助連闖兩公所。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 男子自稱總統特助連闖兩公所。（圖／記者翁伊森翻攝）

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
陌生男半夜翻牆！台北正妹一看崩潰　下秒「紗窗動了」結局超驚悚
2022最強運「5生肖」　事業飆升＋桃花旺大翻身
隔壁好友狂傳嬌喘聲　他在家「偷偷做1事」超愧疚
嘉義16歲小弟擺攤賣方塊酥　姑姑「拒絕捐款」原因曝光
快訊／印「國防參謀長」空難搶救　宣告死亡
37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件
狗狗猛朝橋下吠！送貨員好奇看　竟是「2遺體躺溪床」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「侯友宜基本盤超過三成中間選民」　林俊憲：朱立倫以為還能綁住他

揮別梅克爾時代！蕭茲就職德國新總理　外交部：盼拓展各領域合作

37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件事

美國商會替台灣向白宮要疫苗　蔡英文：由此可見雙方的情誼

爆「林秉樞翻版」！　60歲男自稱「蔡英文特助」進鄉公所要錢

新店槍手被遣送回台　陸委會感謝對岸「也不忘提陳同佳案」

吳釗燮稱公投「科學題」是民粹反智　外交部譴責立委扭曲卻多加2字

側翼造謠登NHK　趙少康酸蔡英文四軍統帥：還想甩鍋

公投綁大選討論度低　管碧玲一張圖曝「公投、選舉」制度差異

陳菊：台灣跟以色列有相似過去　願在人權議題與各國合作

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

「侯友宜基本盤超過三成中間選民」　林俊憲：朱立倫以為還能綁住他

揮別梅克爾時代！蕭茲就職德國新總理　外交部：盼拓展各領域合作

37名躍升第9！蔡英文再登《富比士》百大影響力女性　歸因2件事

美國商會替台灣向白宮要疫苗　蔡英文：由此可見雙方的情誼

爆「林秉樞翻版」！　60歲男自稱「蔡英文特助」進鄉公所要錢

新店槍手被遣送回台　陸委會感謝對岸「也不忘提陳同佳案」

吳釗燮稱公投「科學題」是民粹反智　外交部譴責立委扭曲卻多加2字

側翼造謠登NHK　趙少康酸蔡英文四軍統帥：還想甩鍋

公投綁大選討論度低　管碧玲一張圖曝「公投、選舉」制度差異

陳菊：台灣跟以色列有相似過去　願在人權議題與各國合作

台灣大哥大再獲CDP「領袖級」認證　朝向「淨零排放」邁進

旅遊山海圳國家綠道　走讀台灣歷史與台南人文

陌生男半夜翻牆！信義區正妹一看崩潰　下秒「紗窗動了」結局超驚悚

升級更新且慢！Windows 11恐讓硬碟寫入性能砍半

冬天皮膚乾到爆！營養師激推6類食物　免用保養品吃出水嫩肌

「侯友宜基本盤超過三成中間選民」　林俊憲：朱立倫以為還能綁住他

揮別梅克爾時代！蕭茲就職德國新總理　外交部：盼拓展各領域合作

防疫旅館真實樣貌曝光！紀錄片導演揭房務人員、隔離者矛盾掙扎

小主人顧打電動！　胖胖白貓「肉身重壓」路過N次刷存在感

快訊／印度「國防參謀長」空難搶救不治　享壽63歲

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

他說Omicron是天使帶來福音　斷言1關鍵轉化「疫情將正式結束」

「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可檢舉項目限縮46項

林秉樞聚餐4立委照「抓主揪」　他最後承認了

嘖嘖再傳詐騙！流光鋼琴募資逾2500萬「負責人失蹤」　北市接獲16起申訴

ET民調／公投綁大選47.5%首度未過半　不同意重啟核四48.6%再超車

開罰顏寬恒無照開挖土機？勞檢處給答案了

林秉樞相簿驚見1.2萬張備份　他曝「還有一個更可怕」

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

林秉樞在藝術中心買畫不取貨　黃揚明：林的洗錢輪廓似乎要現形了

柯文哲被爆跟網軍開會、朱立倫有機器人大軍

「4歲女童遭殺害」新聞違規NCC罰20萬

獨／公投與閣揆信任脫勾　蘇貞昌續任行政院長到明年底

林秉樞操盤粉專、YT頻道曝光！　5影片點閱數乏人問津

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國光女神「藏不住了」宣布懷孕！　試管3個月迎雙胞胎

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面