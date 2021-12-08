快訊／增5例境外移入「3例突破性感染」　分別從這3國入境

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增5例境外移入確定病例，從印尼、菲律賓、衣索比亞3國入境，其中3人為突破性感染，分別為接種BNT與科興疫苗。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自印尼(2例，案16795、案16796)、菲律賓(案16797)及衣索比亞(2例，案16798、案16799)入境，入境日介於今(2021)年11月19日至11月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1208確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計4,583,889例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,566,149例排除)，其中16,688例確診，分別為2,044例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲1208境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大