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高雄嬤狂掃21愛心便當！站長怒爆「家住透天厝」：拿走別人的希望

記者閔文昱／綜合報導 

高雄楠梓一個愛心物資站，日前才發生有20多歲女子一口氣拿走17個便當、2箱價值4500多元罐頭的事件，不料近日又有婦人一口氣拿走21個便當，導致當天深夜有媽媽揹著嬰兒要來領物資時，不幸落空。對此，該站長也氣得出面爆料，表示該婦人家境其實不錯，住在市中心的透天厝，不解為何要一次拿走21個便當，怒批根本是「拿走別人的希望」。

這名愛心站站長揭露當天監視器畫面表示，一名婦人4日深夜騎著腳踏車到愛心站，順手拿了旁邊的袋子後就開始裝愛心便當，過程中還東挑西選，最後一連狂掃21個便當，導致大約凌晨一點半左右，一名媽媽揹著嬰兒來領物資時，發現冰箱裡和旁邊擺放便當的位置都是空的，最後只能空手而歸。

▲高雄楠梓有婦人到愛心站一次拿走了21個便當。（圖／愛心站長提供）

▲高雄楠梓有婦人到愛心站一次拿走了21個便當。（圖／愛心站長提供）

愛心站站長指出，他們當天下午6點半開始發放大約100多個便當，但因為擔心天氣冷又適逢假日，學校沒有營養午餐，因此晚上又多做了50幾個便當，不料他們11點多離開時，該名婦人就來狂掃便當，令他相當不解，「如果真的有需要我們可以安排，也很樂意幫忙跑腿送去給更需要的人，但應該要先讓我們登記名冊。」

站長透露，該名婦人家境並不差，甚至還住在市中心的透天厝，不解拿了這麼多便當究竟意圖為何，「你吃飽了最起碼可以活下來，你今天把人家21碗都拿走，就算給1、2個家庭吃也沒有那麼多。」他坦言，自己不是心疼這21碗便當，而是婦人拿走了21碗別人的希望，「這是拿走希望，萬一有人拿不到，是會真的很餓。」

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