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社會 社會焦點 保障人權

投資2瓶逾50年威士忌！女業務侵吞變賣　商人怒告求償324萬

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名鄭姓商人控訴，從事進口酒類的林姓女業務員向他鼓吹，投資酒類可以增值，於是鄭男先後支付新台幣65萬元、16萬元予林女，購買威士忌2瓶，並交由林保管；不料林女事後竟擅自將2瓶威士忌售予他人，鄭男因此怒告並求償324萬3012元。高雄高分院審理後，判處林女應賠償81萬元，全案可上訴。

判決書指出，從事進口酒類業務的林女106年向鄭姓商人建議，可以投資酒類增值，並鼓吹購買威士忌；鄭男聽從林女建議，於同年7月匯款65萬元購買「輕井澤1965」威士忌1瓶，隨後又在該年9月於高雄某咖啡館交付現金16萬元予林女，購入「輕井澤1971」威士忌1瓶，並將2瓶威士忌委由林女保管，等待合適時機出售。

不料林女108年11月間，在未經過鄭男同意下，竟將2瓶威士忌以68萬元價格售予他人，並將所得款項花用殆盡。鄭男發現後怒不可遏，憤而提告業務侵占，並出示保利香港拍賣有限公司拍賣紀錄，主張輕井澤1965威士忌係以港幣88萬5000元(約新台幣314.6萬元)、輕井澤1971威士忌以港幣5萬3100元(約新台幣18.8萬元)成交，因此估算2瓶酒目前市場價值合計約為新台幣324萬3012元，要求林女賠償。

高雄高分院法官勘驗拍賣紀錄網頁截圖之照片，發現鄭男所購買的酒品年分雖同為1965、1971，但同一年份有不同款酒品，其價值也不同；林女因此主張，鄭男求償之金額與酒品真實價值不符，並表明願意賠償酒品之價金81萬元。法官審酌，鄭男未能舉證該2瓶威士忌市場價值超過81萬元，因此認為逾此金額之請求核屬無據，不應准許，判處林女應賠81萬元，全案仍可上訴。

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