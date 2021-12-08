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愛子公主變漂亮了！日本網友驚艷「更有氣質」　原來做了「這件事」

▲愛子公主整牙後變漂亮，與之前的樣子差很多。（圖／達志影像／美聯社&路透）

▲愛子公主女大十八變，日本網友超驚豔。（合成圖／圖左達志影像／美聯社／圖右路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本德仁天皇的獨生女愛子公主12月1日滿20歲，5日剛辦完成年禮。愛子當天的照片一曝光後，除了造型妝容引發網友討論外，日本網友都相當驚訝「愛子變漂亮了」、「臉龐變得更有氣質」，在推特上引發熱議。原來愛子變美的秘密就在於「牙齒」，愛子從去年開始矯正牙齒，經過一年的時間已變得相當整齊，可以看出不只臉變小，下巴的輪廓也更明顯，整個人都變美了。

根據日媒《女性自身》報導，成年禮當天，愛子公主身穿一襲純白色長禮服，頭帶皇冠，臉上的妝容也非常自然，整體造型讓她看上去氣質脫俗。宮內廳相關人員透露，「原本應該找外面的化妝師，但愛子公主希望能自己做造型。」

愛子近日照片曝光後，許多日本網友都被愛子公主的變化嚇到了，覺得現在的她更成熟更有女人味，而變美的秘訣到底是什麼，也掀起一波討論。

▲▼愛子與天皇夫婦一起參加20歲成年禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛子20歲成年禮，與天皇夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，愛子公主原本有虎牙，翻看去年的照片，都能看到明顯的虎牙特徵，但是經過一年的矯正，現在已經變得相當整齊。據皇室記者表示，其實雅子皇后也有虎牙，還曾被美國雜誌公開評論，也許因為這樣，才讓女兒去整牙齒。

宮內廳官員透露，讓愛子公主開始變漂亮的契機，和5年前的減肥事件有關。當時愛子正處於青春期，於是瘋狂減肥，一口氣甩肉15公斤，接近厭食的狀態，雖然變美了，但也讓雅子皇后非常擔心，所以從那之後就停止減肥了。

日本網友紛紛大讚愛子的努力，「19歲和20歲完全不一樣，變超美」、「牙齒矯正的力量」。

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