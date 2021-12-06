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社會 社會焦點 保障人權

被判刑在服勞役…21歲壽星又殺外送員　警局呼呼大睡「不記得了」

記者陳雕文／新北報導

新北市永和一名男子6日清晨2點多在住家附近的酒吧慶生，見女店員被從事外送員的酒客刁難，男子出言制止卻爆發衝突，男子在扭打過程中持水果刀狂捅外送員腹部，重傷的外送員看著自己肚破腸流，等到救護車趕抵時已倒下，送醫後不治。凶手稱不記得過程，並在警局裡呼呼大睡。

▲▼0。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲無業男子酒後持刀殺人，警方依法移送偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，21歲滕姓男子（有傷害、妨害自由、恐嚇取財、公共危險、洗錢等前科，目前在海巡署服勞動役）是壽星，案發當時在酒吧跟友人慶生續攤，後來看到另外2名擔任熊貓外送員的31歲酒客（曾姓、徐姓男子）罵女店員，「妳服務態度很差耶！」滕男上前想打圓場，「今天我生日，不能給個面子嗎？」、「人家也是在做生意」、「不需要這麼凶」等語，結果激怒了2酒客，雙方產生口角。

▲▼123。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼滕男在衝突過程中拿水果刀捅進曾姓外送員（紅圈處）的腹部，導致其臟器外露，徐姓友人邊大喊，「快叫救護車！」邊拿手機撥打119。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼123。（圖／記者陳雕文翻攝）

不少人見狀紛紛勸架，僵持近10分鐘，曾男走去結帳以為要離開，卻突然拿起酒瓶砸向滕男眉心並嗆，「你看三小！」喝醉的滕男早已火冒三丈，被攻擊後情緒爆炸，衝上前跟曾男、徐男扭打在一塊，過程中滕男拿出隨身攜帶的水果刀，不斷往曾男身上揮砍，造成其臟器外露，而上前勸架的周姓女店員，其手部及背後也被劃傷。

警方到場時已無衝突情事，趕緊協助曾男送醫，但最後仍因傷勢太重宣告不治！而滕男對警方辯稱，「我不記得衝突的過程了」接著在永和警分局裡呼呼大睡，警訊後分別將滕男以殺人罪、徐男以傷害罪移送地檢署。

▼前科累累的滕男日前因詐欺案件被判刑，在海巡署服勞動役，沒想到又因殺人被法辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼行凶。（圖／記者陳雕文翻攝）

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21歲男慶生殺死外送員　警局呼呼大睡：不記得了

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