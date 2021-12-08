早餐店漢堡的靈魂是什麼？網愛死「這一片」：貴的還無感

▲台式早餐店是不少人的最愛。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

對不少台灣人來說，早上到早餐店點個蛋餅配大冰奶是日常，有時候連午餐都可以吃早餐店，這時就改點比較有飽足感的漢堡、三明治。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，「『早餐店漢堡』的靈魂是什麼？」曝光心中答案引發共鳴。不過貼文一出，更多人覺得是「這一片」，紛紛直呼「是真理XD！」

這位網友文中表示，「『早餐店漢堡』應該很多人都有吃過吧！那大家覺得那顆漢堡的靈魂是哪個部位啊？」並說他覺得是「沙拉醬」，「雖然麵包重要、肉也重要、蛋也重要 很多都很重要，但是沒加超級多的沙拉醬，對我來說就是失敗啊！」

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看到貼文後，就有人也認同道，「我第一個想到也是白色透明沙拉醬，雖然我覺得噁噁的哈哈」、「美乃滋，但我有時會去靈魂」、「沙拉是王道。」

▲早餐店漢堡的靈魂爆熱論。（示意圖／Pexels）

也有網友紛紛留言，「老闆娘的一聲：帥哥，坐喔」、「聽到帥哥，我不管吃漢堡、蘿蔔糕還是蛋餅都覺得特別」、「靈魂就是阿姨口中的帥哥啊」、「台式漢堡必加洋蔥」、「配的奶茶很重要，奶茶難喝就毀了這頓」、「番茄醬+美乃滋+胡椒」、「蛋殼，沒有之一。」

其中，最多人認為，早餐店漢堡的靈魂是「這一片」，「每次吃漢堡，還是只吃夾漢堡肉的，比較貴的吃起來還無感」、「對啊！更貴的香雞、豬柳、牛柳之類，可是還是最簡單的漢堡蛋我覺得最好吃」、「漢堡肉才是靈魂」、「碎碎感組合肉」、「那一片組合肉啊」、「一定是那個廉價的重組肉，愛死」、「廉價漢堡排是真理XD！」