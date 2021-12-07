胡椒到中藥行買才專業？內行人推「1關鍵優勢」　30年老闆也認了

▲不少網友都認為中藥行現磨的胡椒很香。（示意圖／達志影像）

實習記者黃品臻／綜合報導

一般民眾要買胡椒都會到超市選購，不過也有人會到中藥行買現磨胡椒。就有一名網友表示，他朋友說買胡椒要去中藥行，讓他十分不解「去中藥行買才專業嗎？」釣出不少內行網友分享在中藥行買胡椒的優勢，也有中藥行老闆提出解答。

一名網在PTT的Gossiping板上以「聽說買胡椒要去中藥行買才專業？」為題發文，表示「聽說買胡椒要去中藥行買才專業，不能去中醫診所買嗎？感覺更有保障不含重金屬，有沒有八卦？」

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▲原PO好奇，胡椒要到中藥行買才專業嗎？（圖／翻攝自PTT）

文章一出，網友們也紛紛留言回應，「中藥行買才香」、「中藥行胡椒是真的好吃」、「以前在中藥行工作過，現場磨完直接包裝，沒有加一些五四三的」、「以前家裡開早餐店，真的都是去中藥行買的」、「中藥房的你拿起來聞就知道了」、「中藥行50元可以買到一大包煮胡椒蝦」、「咖哩粉也能去中藥行買啊」。

據一名開中藥行30年的林姓老闆接受《中時新聞網》訪問時表示，市售的罐裝胡椒通常含有碳酸鎂，若用量在5g/kg以下，都屬於安全範圍，中藥行販賣的胡椒成份相對來說較單純。不過他也強調，到中藥行購買胡椒要找信任的店家，或是向店家表明要現磨的胡椒，因為現在只有兩成中藥行有販售現磨胡椒，大多是向批發商進貨已磨成粉的，品質會比較差一點。