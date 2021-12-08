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肯德基「最強飲品」被換掉！　網哀號：不要亂換商品啦~

肯德基,kfc,炸雞,蛋塔,蛋撻。（圖／記者黃君瀚攝）

▲台北部分的肯德基紅茶已換成檸檬紅茶。（圖／記者黃君瀚攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

肯德基跟進麥當勞調漲，自12月7日起調整部分餐點價格，調幅2~10元；不過除了漲價之外，近日有網友還發現，肯德基的紅茶悄悄換成了檸檬紅茶，讓紅茶愛好者相當崩潰「以後不知道飲料要選什麼」。

一名網在PTT以「為什麼肯德基要把紅茶換成檸檬紅？」為題發文，表示之前聽說肯德基紅茶換成檸檬紅茶，「昨天我去吃21958，真的也只有檸檬紅可以選，問店員『之前的紅茶會回來嗎？』管理組說暫時不會」，讓他非常失望。

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原PO喝過後發現，現在的檸檬紅茶和以前用粉泡的雀巢檸檬紅不一樣，是用可樂糖漿打出來的，讓他直呼「蠻難喝的，很遺憾好喝的紅茶下架了，以後不知道飲料要選什麼，我可能再也不會去肯德基了，撒唷那拉。」

▲▼網友表示，新換的檸檬紅茶難喝。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO表示，新的檸檬紅茶難喝。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引發熱烈討論，不少網友哀號，「肯德基紅茶真的讚，希望不要亂換商品」、「我每次都只點紅茶耶，因為其他的都不好喝」、「拜託不要換，蛋塔就是要配紅茶啊」；但也有人指出，不是所有肯德基都換成檸檬紅茶，「上禮拜去吃，也是一般的紅茶」、「好像台北市先換，昨天店員告訴我一般紅茶要去新北」、「台中新竹買，都還是一般紅茶」。

查詢網路外送平台和肯德基的線上點餐顯示，台北部分門市已經沒有紅茶，但其他縣市都還有，而未來會全面更換成檸檬紅茶，還是保持原樣，官方都還沒有正式說明。

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