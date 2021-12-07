運產條例抵稅誘因150%過關　蔡易餘特別感謝這位老同事

▲立法院三讀通過《運動產業發展條例》修正草案，立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會7日三讀通過《運動產業發展條例》修正草案，明定營利事業捐贈運動業和賽事，可在新台幣1000萬元內，按捐贈金額的150%，自其當年度營利事業所得額中減除。對此，民進黨立委蔡易餘表示，他要特別感謝前民進黨立委高志鵬這位老同事。

立法院會7日修正通過《運動產業發展條例》部分條文修正草案，未來營利事業透過教育部設立的專戶，捐贈教育部專案核准的重點運動業，申報所得稅時，得按全數捐贈金額的150%，減除當年度營利事業所得額。

蔡易餘表示，今天很開心《運動產業發展條例》第26條之2，可以在大家幫忙之下順利完成三讀，雖然抵稅無法達到250％，但是150％的誘因也可以讓企業願意投資更多促進國內棒球、排球、籃球以及壘球等多項重點運動項目。

蔡易餘也提及，他要特別感謝過去的老同事高志鵬，他一直是台啤籃球隊的領隊，同時也經歷了從籃球職業化到沒有職業化，在那段期間也努力想讓SBL再度職業化。

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／取自蔡易餘臉書）

蔡易餘說，高志鵬在擔任第9屆立委時，就研擬《運動產業發展條例》的立法過程，但後來因為冤案，使得立委身分無法繼續，也將台啤籃球隊領隊身分交代給自己。

蔡易餘說明，時任立委的高志鵬與政務委員張景森擬好法案，也就是今天通過的《運動產業發展條例》第26條之2的前身，並且在2019年4月10號委由他領銜提案。

蔡易餘表示，雖然在第9屆提案無法順利通過，但是第10屆在立法院副院長兼中華職棒會長蔡其昌的大力促成之下，朝野順利完成協商，財政部也願意用150％的抵稅額度入運動產業。

蔡易餘也說，去年有P. LEAGUE+聯盟成立，今年又有T1聯盟的成立，期待未來台灣的運動產業繼續蓬勃發展 。

蔡其昌日前受訪時也透露，本次修法將提高企業投入職棒經營的意願，「中華電信目前在等立法院三讀通過後，會進行正式最後評估」，並且率領P. LEAGUE執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟等體育界知名人士拜訪立院黨團，引發外界高度關注。

▼《運動產業發展條例》三讀通過，蔡其昌與民進黨立委合照慶賀。（圖／記者屠惠剛攝）

