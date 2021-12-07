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10歲男童成戶長　一天吃一餐身形瘦弱

▲▼中信慈善基金會,偏鄉孩童,點燃生命之火。（圖／中信慈善基金會提供）

▲小不點是臺灣偏鄉孩童的生活縮影之一，透過「點燃生命之火」可以幫助更多像他一樣的孩子。

圖、文／中信慈善基金會提供

一名住在偏鄉、就讀國小五年級的孩子小不點（化名），從小父母離異，媽媽改嫁後不知去向，爸爸不久後罹癌病逝，他年僅10歲竟成為一家戶長。

學校造訪小不點家時發現，其家門早就已殘破不堪，僅勉強用木條補釘支撐。平常吃飯的餐桌，也是用木板拼湊起來，環顧牆壁跟屋頂，到處可見裸露的水泥跟管線，下雨天還會漏水，房門也只是用薄布替代。小不點穿的多是外人給的二手衣，鞋子破損不堪。有次親戚加班存錢給他買新鞋，小不點刻意挑選大兩號的穿，天真地說：「這樣可以穿久一點。」

照顧小不點的親戚從事工地雜工，每天早出晚歸，平時小不點的早、午餐有學校餐點支應，但每逢週末假日，他得等到晚上大人回到家後，才吃到當天的「第一餐」。長期下來，小不點身形明顯比同齡孩子瘦小，正值國小五年級的他，身高卻不到130公分，體重低於27公斤。

學校師長表示：「這孩子生活困難，但認真向學，課業成績名列前茅，同學需要幫助時，也都不吝伸出援手，因此大家樂於給予協助，包括『點燃生命之火』的愛心資源。」

小不點是臺灣偏鄉孩童的生活縮影之一，透過「點燃生命之火」可以幫助更多像他一樣的孩子，下課後有志工陪伴、營養餐食及社團學習的機會。第37屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動自12月1日開始，邀請您透過捐款給孩子家人般的溫暖，請上中國信託慈善基金會官網捐款連結www.ctbcfoundation.org，或上網搜尋「點燃生命之火」。

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關鍵字：

中信慈善基金會偏鄉孩童點燃生命之火

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