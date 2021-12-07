冬天也一樣　日本餐廳只送「冰水」原因好暖心

▲日本餐廳冰水。（圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

去過日本旅遊就會發現，服務生都會送上冰水，而非台灣常見的熱茶，即使在天寒地凍、下雪的冬天也是一樣。對此，日本台灣交流協會表示，這代表店家重視顧客。

日本台灣交流協會6日在臉書說，寒風冷冽的冬天，只有來碗熱呼呼的火鍋或紅豆湯才能療癒身心啊！但如果此時送上一杯冷冰冰的冰水給你，你會？

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▼不管夏天還是冬天，日本餐廳都送上冰水。（達志／示意圖）



日本台灣交流協會指出，去過日本旅行就一定會發現，餐廳基本上都只會提供冰水，夏天可能會覺得非常貼心，但一到了冬天簡直是「雪上加霜」。

文中解釋，其實提供冰水的習慣其來有自，從前電力和冰箱稀缺的年代，主人家為了款待客人，會將得來不易的冰塊加進冷水中以表示尊重，而這個習俗自然而然就在禮貌至上的日本流傳至今！所以下次前往日本旅行的時候別再誤會啦，每喝一口冰水就是代表又被店家重視一次了呢。

對此，許多網友留言，「我們冬天在路邊攤吃拉麵，一樣有送冰水，想說怎麼喝得下，後來自己解說是擔心拉麵太鹹，給客人冰水中和一下，哈哈哈！終於有答案了，真是貼心重視每一位客人」、「文化差異在被理解後，能夠真切感受到對方的心意呢」、「就跟台南人在所有餐點都加糖一樣」。