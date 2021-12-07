另類台日友好　嘉義區監理所推「NHK」機車車牌

▲台日友好，車牌就要「NHKです」！。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

自新冠疫情以來，臺灣因防疫有成，以及在半導體產業舉足輕重的地位，在國際上的能見度及參與度有大幅的提升，而挺台不遺餘力的國際友人，日本當屬其一了。公路總局嘉義區監理所這次推出「NHK」號牌就有濃濃的和風。 但這次推出是針對250CC以下的機車，由於現在是一車一車牌，所以NHK車牌只限機車。

NHK是基於日本「放送法」成立於1950年的特殊法人，「日本放送協會」的簡稱，其前身「社團法人日本放送協會」的歷史更可回推到1925年。國內民眾熟知的晨間劇、大河劇，以及日本新年必看的「NHK紅白歌合戰」，都是該協會旗下綜合台著名的節目，參與演出的藝人也都是一時之選。本次普通重型機車「NHK」號牌網路競標，訂於110年12月7日10時至110年12月9日10時辦理，號碼為0001～9999號。歡迎全國近期有意購車領牌，或現有車輛有換牌需求的民眾，踴躍參與競標！

嘉義區監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾亦可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告(網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce)瀏覽查詢。

另外，參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌之車輛外，均可越區標選號牌，敬請把握良機。

