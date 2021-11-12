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台日友好、哈日風再現！日本銷售No.1國民品牌　原來台灣早就買得到

▲▼台日友好、哈日風再現！日本銷售No.1國民品牌　原來台灣早就買得到。（圖／品牌提供）

▲許多日本品牌深受台灣消費者喜愛。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

這兩年全球受新冠肺炎疫情衝擊甚鉅，在台灣急需援手之際，日本也不遺餘力送暖捐贈AZ疫苗，讓人再次深刻感受到台日間深厚的情誼。其實日本不只疫苗送暖贏得台灣人好感，以職人精神聞名的日本品牌也一直深受民眾喜愛，各式各樣的日本好物皆有大批忠實「哈日族」支持。

日本好物台灣人超愛　日本研發醫療級B群出國推薦

其中在台日兩地皆有大量需求的保健品市場中，日本醫療級B群品牌「合利他命」不僅是民眾到日本旅遊藥妝店購買推薦，日本當地也是銷售第一，兼具口碑與銷量。合利他命含有日本開發的維生素B1誘導體TTFD，能大量產生活性B1，並加上B6、B12、維生素E、泛酸鈣以及穀維素等六大成分，更容易被人體腸道吸收，是醫療級的B群因此能從根本幫助身體紓解肌肉酸痛、肩頸僵硬等問題，也是它一直廣受消費者喜愛的原因。

▲▼合利他命,合利他命強效錠EX Plus,維生素,B群,B1,台日友好。（圖／品牌提供）

▲合利他命一直是許多消費者緩解酸痛常用的醫療級B群

無法飛日本買別煩惱　台灣就有一模一樣的合利他命

許多人赴日必買「合利他命強效錠EX Plus」，除了信賴產品效果之外，還認為日本在地貨跟台灣買到的不同，誤以為廠商將最好的產品留給日本國內市場，但其實台灣買到的合利他命強效錠EX Plus，在配方成分和劑量上都跟日本產品完全一樣，也出於日本相同的生產工廠；生產合利他命的武田製藥公司也特別在官網貼出正式聲明，台灣跟日本的合利他命EX Plus強效錠保證是完全一樣的成分配方。

▲▼ 武田 。（圖／資料照）

▲台灣合利他命(左)是由日本原裝進口，若仔細看包裝上的工廠地址，可看出日本與台灣合利他命出自同一工廠。（圖／記者湯興漢攝）

台日合利他命只有包裝顆數、標示差異

台灣跟日本的合利他命，唯一的不同只有包裝的顆數差異，生產合利他命的武田製藥為了給台灣消費者更彈性的選擇，提供了包含60顆裝、120顆裝以及280顆裝等數種不同的選擇；而日本的合利他命則是270顆裝。另外，細心的消費者觀察產品說明書會發現，台灣的合利他命跟日本的劑量標示不同，這是因為日本標示是以一天建議服用量為準（3顆），台灣的強效錠則是標示1顆的劑量，讓人更清楚知道每服用一顆所含有的成分與劑量。

補充流失維生素B1　醫療級B群找回活力

繁忙的生活作息加上飲食不均衡，再碰上疫情使壓力倍增、加速體內的維生素B消耗，疲勞、痠痛接著來；選擇能充分補足維生素B1的日本原裝進口「合利他命強效錠EX Plus」，給細胞正能量，精神自然跟著好起來，活力滿滿每一天。

▲▼台日友好、哈日風再現！日本銷售No.1國民品牌　原來台灣早就買得到。（圖／品牌提供）

最後，本產品為藥品，別忘了與醫師、藥師討論是否適合自己喔。

C-APROM/TW/AEP/0057 OCT2021
衛部藥輸字第025431號 北市衛藥廣字第110110031號
本品為醫師藥師藥劑生指示藥品 使用前請詳閱說明書警語與注意事項
 

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