Omicron走向感冒化2關鍵曝光！　李秉穎揭1症狀變明顯了

記者黃翊婷／綜合報導

Omicron入侵全球至少45個國家或地區，台灣也開始開放接種第3劑疫苗防堵疫情。中央疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎認為，Omicron病毒的流鼻水症狀比例增加，未來有可能逐漸演化成輕症，就像感冒一樣，但目前人類還無法與它共存，「要預防變種病毒侵入，打第三劑可能是一個好的策略。」

▲歐美等多國已被Omicron病毒入侵。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎在6日播出的政論節目《年代向錢看》中分析未來的疫情趨勢，他表示，新冠病毒剛出來時，因為全世界的人都沒有免疫力，所以殺傷力很強，但是久了以後它有可能會感冒化，雖然國際其他專家都說是流感化，不過，流感化跟感冒化不太一樣。

李秉穎解釋，流感化就是病毒會慢慢降低毒性，但是每2、3年一次突變，還是會造成相當大的傷亡，所以每年都要打不同的流感疫苗來預防突變；感冒化則是，曾經得到一次就會有交叉免疫力，不論病毒再怎麼突變，都是無症狀感染或輕症感染，根本感覺不到它的存在，最後變成所謂的終身免疫，所以不需要不停打疫苗。

「我一直推測這個新冠病毒以後可能會感冒化。」李秉穎說，現在引起人類普通感冒的4種冠狀病毒也是不停突變，人類也會不停重複感染，但都是輕症，未來新冠病毒可能也會成為這4種冠狀病毒的兄弟姊妹，變成引起普通的感冒而已，關鍵就在於研究數據中的一項指標，「流鼻水」的症狀變明顯了。

李秉穎指出，Delta病毒已有輕症化的趨勢，美國、以色列、英國都曾出現確診高峰，但死亡人數減少，而Omicron病毒也是這樣，從南非的流行曲線看來，個案數有增加，但死亡數是平的，也就是死亡率有減少的趨勢，在美國期刊的統計中，Omicron造成的流鼻水比例增加，代表這個病毒被阻擋在上呼吸道，沒有進入下呼吸道，所以對人體的傷害就會比較少。

▲Delta病毒（左）與Omicron病毒（右）。（圖／翻攝自COG-UK）

李秉穎說明，新冠肺炎一開始是侵犯下呼吸道，會引起肺炎，所以容易造成大量傷亡，但從目前國際對於Delta、Omicron死亡率和重症率的統計資料看來，整體來說，新冠病毒正在逐漸演化成輕症，只是它現在的死亡和重症率仍超過流感，所以人類還沒有辦法跟它共存，「如果它的死亡、重症率可以降低，甚至低於流感，就會變成一般感冒，而這所需要的時間是多久，不太知道。」

最後，主持人詢問，若民眾已經施打完整兩劑疫苗，是否還有必要打第三劑。李秉穎表示，「要預防變種病毒侵入，打第三劑可能是一個好的策略」，因為美國、以色列在Delta病毒入侵後就開始打第三劑，打了之後抗體會拉得比第二劑還高，對變種病毒會有交叉保護效果，大約可以提供50％到8、90％的保護效果。