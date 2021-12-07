　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端有「新名稱」　專家：這不是被WHO認證什麼才是？

記者陳俊宏／綜合報導

毒理學專家招名威今天（7日）表示，高端疫苗有了「世衛組織Covid-19疫苗研究（高端）」的新名稱，「這不是被WHO認證，什麼才是？」他也認為，一旦高端在WHO三期臨床試驗解盲成功，不是要擔心台灣的500萬劑高端打不完，而是要思考高端被他國訂購一空，台灣還剩多少可以打了。

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

招名威今在「招名威教授 毒理威廉」臉書說，高端第7次受邀參與WHO cepi covax流行病預防創新聯盟的磋商會議，這次很特別，高端被賦予了一個新的名稱，不再只是用疫苗廠身分，而是被WHO正式冠上WHO自己的名稱，為「WHO Covid-19 vaccine research（medigen）」，中文是「世衛組織Covid-19疫苗研究（高端）」。

招名威表示，還是相同的邏輯，一個不好的疫苗，請問誰會犧牲自己的名稱拿來冠名呢？所以，這不是被WHO認證，什麼才是？雖然高端起步比其他疫苗大廠慢是事實，資源比別人少也是事實，能走到今天不容易！

招名威指出，用白話文來說，高端目前在WHO的眼裡是自己人，但還是個實習生，卻是一個潛力股，一旦接下來的三期臨床試驗解盲成功，它就會翻紅，除了高端現行可施打通路市場之外，WHO既有的第三世界疫苗市場也將會轉予給高端，到時就不能同日而語，「更不是要擔心台灣的500萬劑打不完該怎麼辦了，是要思考疫苗被他國訂購一空，台灣還剩多少可以打了。」

高端。（圖／翻攝「招名威教授 毒理威廉」臉書）

▲▼招名威說，高端被WHO正式冠上WHO自己的名稱，為「WHO Covid-19 vaccine research（medigen）」，中文是「世衛組織Covid-19疫苗研究（高端）」。（圖／翻攝「招名威教授 毒理威廉」臉書）

高端。（圖／翻攝「招名威教授 毒理威廉」臉書）

►152元就能除腳臭

ET快訊
最美雀士私照曝！　擁模特兒大長腿藏E奶
民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角
男客腳底按摩…女技師下秒賣力「張嘴含入」　誇張畫面流出
快訊／顏家「豪華招待所違建」今開拆！顏寬恒將到場說明
已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊
阿堂鹹粥「刪文被抓包」！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南薏仁老店「樁之味」貼歇業公告！老饕不捨　業者回應了

小心「人脈詐騙」　醫曝有這2東西：根本算不上朋友

金飾店老闆嗆客人「你沒錢幹麻看」！網曝背後套路：賺好幾棟房

高端有「新名稱」　專家：這不是被WHO認證什麼才是？

林秉樞攀附「富可敵國貴婦」手法曝　她先生是C董！政壇都想問好

法國妹「想嫁給八家將」結局曝　北捷遇到愛成高雄媳婦

十指緊扣嫩妹被拍到！　健保署長李伯璋：她認我作乾爹

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

女大生交體育系男友　媽塞「25個保險套」：運動員需求很大

5星座「最愛已讀不回」原因曝！網狂喊準　摩羯打5個字＝不喜歡你

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

新車遭狠撞！聚餐收到哨兵警報　釀禍Ubike男童慌張「肇事逃逸」

台南薏仁老店「樁之味」貼歇業公告！老饕不捨　業者回應了

小心「人脈詐騙」　醫曝有這2東西：根本算不上朋友

金飾店老闆嗆客人「你沒錢幹麻看」！網曝背後套路：賺好幾棟房

高端有「新名稱」　專家：這不是被WHO認證什麼才是？

林秉樞攀附「富可敵國貴婦」手法曝　她先生是C董！政壇都想問好

法國妹「想嫁給八家將」結局曝　北捷遇到愛成高雄媳婦

十指緊扣嫩妹被拍到！　健保署長李伯璋：她認我作乾爹

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

女大生交體育系男友　媽塞「25個保險套」：運動員需求很大

5星座「最愛已讀不回」原因曝！網狂喊準　摩羯打5個字＝不喜歡你

林秉樞「作東邀立委吃飯」？　鍾佳濱還原2020餐敘始末

搶搭120兆美元商機　00899 01／03開始募集

台南薏仁老店「樁之味」貼歇業公告！老饕不捨　業者回應了

小心「人脈詐騙」　醫曝有這2東西：根本算不上朋友

日本出現第7例禽流感！　埼玉縣養雞場撲殺1.7萬隻雞

張忠謀批英特爾CEO：我相信他5年內無法拉回過去盛況

金飾店老闆嗆客人「你沒錢幹麻看」！網曝背後套路：賺好幾棟房

才拿東區單週MVP　迪羅臣疑染疫緊急停賽

莫迪普丁峰會　印度俄羅斯簽署28項協定

紐約市強制民間企業員工打疫苗　年底前生效

屏東女騎士等紅燈遭拖板車輾過　當場身亡...網嘆：這路口超危險

生活熱門新聞

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」

她交體育系男友　媽塞「25個保險套」：需求很大

又是下雨地震！21:05發生規模5.3地震　網友全跟他道歉

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

今天迎大雪！清晨3地區防大雨狂灌

館長暖送高嘉瑜女孩必中神物　網一查價格驚呆

北北基宜「大雪」大雨　今晨11.3度！下波鋒面時間曝

12生肖「大雪」運勢解析！「這3種人」運勢不佳

初見面「準婆婆一路狂嫌」她嘆：才剛答應求婚

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

更多熱門

相關新聞

紐約強制民企員工打疫苗　年底前生效

紐約強制民企員工打疫苗　年底前生效

紐約市下令公家機關員工接種COVID-19疫苗後，市長白思豪今天宣布民間企業一併適用，以對抗新變異病毒株Omicron。但商界對他口中「開全美先例」的強制令感到意外。

剩10天！教師2劑覆蓋率難趕上新制

剩10天！教師2劑覆蓋率難趕上新制

1圖看AZ混打3疫苗結果　醫：別被炒股票的公關稿騙了

1圖看AZ混打3疫苗結果　醫：別被炒股票的公關稿騙了

紐約強制要求企業員工須接種疫苗

紐約強制要求企業員工須接種疫苗

北市聯醫擴大招募「公職護理師」60名

北市聯醫擴大招募「公職護理師」60名

關鍵字：

高端新冠肺炎台灣防疫招名威疫苗WHO

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

女技師太貼　陸警禁特殊掏耳姿勢

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面