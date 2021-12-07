高端有「新名稱」　專家：這不是被WHO認證什麼才是？

記者陳俊宏／綜合報導

毒理學專家招名威今天（7日）表示，高端疫苗有了「世衛組織Covid-19疫苗研究（高端）」的新名稱，「這不是被WHO認證，什麼才是？」他也認為，一旦高端在WHO三期臨床試驗解盲成功，不是要擔心台灣的500萬劑高端打不完，而是要思考高端被他國訂購一空，台灣還剩多少可以打了。

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



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招名威今在「招名威教授 毒理威廉」臉書說，高端第7次受邀參與WHO cepi covax流行病預防創新聯盟的磋商會議，這次很特別，高端被賦予了一個新的名稱，不再只是用疫苗廠身分，而是被WHO正式冠上WHO自己的名稱，為「WHO Covid-19 vaccine research（medigen）」，中文是「世衛組織Covid-19疫苗研究（高端）」。

招名威表示，還是相同的邏輯，一個不好的疫苗，請問誰會犧牲自己的名稱拿來冠名呢？所以，這不是被WHO認證，什麼才是？雖然高端起步比其他疫苗大廠慢是事實，資源比別人少也是事實，能走到今天不容易！

招名威指出，用白話文來說，高端目前在WHO的眼裡是自己人，但還是個實習生，卻是一個潛力股，一旦接下來的三期臨床試驗解盲成功，它就會翻紅，除了高端現行可施打通路市場之外，WHO既有的第三世界疫苗市場也將會轉予給高端，到時就不能同日而語，「更不是要擔心台灣的500萬劑打不完該怎麼辦了，是要思考疫苗被他國訂購一空，台灣還剩多少可以打了。」

▲▼招名威說，高端被WHO正式冠上WHO自己的名稱，為「WHO Covid-19 vaccine research（medigen）」，中文是「世衛組織Covid-19疫苗研究（高端）」。（圖／翻攝「招名威教授 毒理威廉」臉書）

