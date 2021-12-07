剩10天！教師第2劑自行預約　覆蓋率趕不上元旦新制將7天1篩

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布自明年元旦起，24類場域人員須完整接種2劑疫苗，相關從業人員應儘速在12月17日前施打第2劑，否則每7天就要快篩1次。以台北市為例，雖然台北市教職員第1劑施打率將近98％，但距離元旦新制上路只剩下1個月，是否能如期達標，恐怕還是未知數。

▲Omicron變異株來襲，校園防疫成為關鍵重點。（資料照／記者湯興漢攝）

9月開學季前，各級學校已紛紛讓教職員工接種第1劑疫苗，台北市教師第1劑覆蓋率將近98％，並自9月底起開放施打第二劑，但台北市與新北市一樣，教職員工施打新冠肺炎疫苗，第1劑都有造冊，第2劑則是讓大家自行預約，因此較難掌握第2劑詳細的覆蓋率。

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如今Omicron變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心宣布，明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗，相關從業人員應儘速在12月17日前施打第2劑疫苗。

指揮官陳時中表示，未來會強化上述單位疫苗接種規範，要求所有工作/從業人員皆應接種新冠肺炎疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明；若經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明者，必須在首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，且須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，才能提供服務。

然而，距離元旦新制上路僅剩下大約1個月的時間，相關單位是否能在12月17日前達成全員打滿2劑疫苗的目標，恐怕不太容易。這也引起部分民眾反彈，認為政策太過強硬。

▲台北市學生第2劑BNT將在12月16日開打。（資料照／記者林敬旻攝）

對此，台北市長柯文哲6日在防疫記者會上表示，中央已有下令，包括勞動部、衛福部、教育部、經濟部等一些場域的負責人，得負責打滿2劑疫苗，倘若不打的話，每7天就要做一次PCR，「因為你是服務業，所以你要確保服務是安全的。」

柯文哲提及，他知道民眾面對疫情趨緩就會「皮皮的」不想打疫苗，但既然是服務業，就有義務要提供安全的服務，所以中央發布的命令，台北市會嚴格執行。

▼▲相關強化場所（域）人員新冠疫苗接種規範。（圖／指揮中心提供）

相關人員如下：

教育部

一、高級中等以下學校及幼兒園

二、兒童課後照顧服務中心

三、社區大學

四、短期補習班

五、樂齡學習中心

六、競技及休閒運動場館業

七、游泳池

八、高級中等以下學校表演藝術類團隊練習

經濟部

一、錄影節目帶播映場所

二、電子遊戲場營業場所

三、資訊休閒營業場所

四、視聽歌唱場所

五、桌遊、麻將休閒館營業場所

六、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院 觀光理髮、視聽理容及其他類似場所特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖

七、大型餐宴、婚宴場所

八、美容美體業

九、會議及展覽場館

勞動部

一、職業訓練

衛生福利部

一、托嬰中心

二、衛生福利多元預防社區式活動

三、衛生福利機構

四、失智社區服務據點

五、親子館托育資源中心

六、民俗調理業