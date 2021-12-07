女大生交體育系男友　媽塞「25個保險套」：運動員需求很大

▲原PO直呼，「不是所有體育系都是瘋狂做菜的吼！體育系也是有做一次就累的好嘛？」（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女大生分享收到媽媽給的「包包」，結果一打開竟有25個保險套。原來媽媽因女兒交了體育系男友，想說「運動員需求都很大」才準備，讓原PO直呼，「媽媽妳對體育系是不是有什麼誤會？」

原PO近日在「Dcard」社交平台發文說，自從大一下學期與前男友分手後，直到現在大四老妹了，才又跟一名體育系男友在一起；老母非常關心她的終身大事，對這位男友自然是十分上心。

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原PO表示，雖目前沒有任何進一步計畫的打算，不過，有幾次帶男友回家吃飯時，總是覺得當晚菜色異常豐富或是生猛，「為什麼會有麻油雞佛？老媽妳說說看啊。」

原PO指出，有一天趕著搭車回學校宿舍，媽媽趁亂拿出一個衛生棉包包給她，她想說是跟媽媽說自己生理期來了，所以媽媽貼心準備，直到回宿舍後拿出來，發現手感不太對勁，「痾痾痾，竟然是一大包保險套啊，我數了一下一共有25個。」

▼原PO媽媽準備25個保險套給女兒。（圖／翻攝Dcard）

原PO寫道，「不是啊，媽媽妳對於體育系是不是有什麼誤會？ 不是所有體育系都是瘋狂做菜的吼！體育系也是有做一次就累的好嗎？總之就是這樣，以下開放體育系學生說明。」

根據原PO貼出她和媽媽的對話截圖，只見她問，「為什麼要給我這麼多保險套」；媽媽回，「阿他體育系的啊」；原PO說，「體育系也不用這麼多吧，20多個哪用得完」；媽媽回，「我想說新聞都說運動員需求很大。」

對此，許多網友留言，「媽媽超開放」、「我媽根本不可能這樣，她可能拿25條皮鞭出來」、「好羨慕這樣的媽媽，我根本不可能跟我媽講這種話題或這樣講話」、「千金難買好媽媽」、「太可愛了，媽媽。」

有體育系學生表示，「對不起，我是體育系之恥，一晚三次大概是我的極限。」另一名體育系學生也說，「我也體育系之恥...一次完後倒頭大睡。」