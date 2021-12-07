林秉樞洗白還有共犯　他揭1關鍵內幕「若人多就是組織犯罪」

記者黃翊婷／綜合報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，又接連牽扯出「台獨機關槍」李柏璋在PTT發文帶風向等爭議。而隨著高嘉瑜遭打後的19秒逼供影片曝光，有知情人士懷疑，林秉樞可能曾把相關資料交給他人協助洗白，整起案件可能還有共犯。

▲高嘉瑜到財委會簽到，其他立委關切她的傷勢。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜遭施暴案，她6日透過律師將自己挨打後奄奄一息、躺在床上被迫拍下的19秒逼供影片，交給檢方偵辦。經過檢警初步確認，這段影片應該是在11月12日清晨由林秉樞使用高嘉瑜的手機拍攝，畫面中，高的左手有明顯血痕，右臉還敷著藍色冰敷袋，面對林的追問僅回答「嗯」，似乎處於意識不清的狀態。

而這起事件牽扯出的案外案，是在事發之後，有人使用PTT帳號「Crazywinnie（沒品維尼）」發文帶風向，意圖洗白林秉樞，隨後就被挖出帳號使用者是PTT督割扯謊事件男主角、台獨機關槍李柏璋。不過，李柏璋2日透過臉書發表8點聲明，坦承「收到相關圖文請朋友幫他貼個文」，但否認自己就是「沒品維尼」本人。

▼▲李柏璋（下圖）被控幫林秉樞（上圖）在網路上發文帶風向。（圖／記者游宗樺攝、翻攝自李柏璋臉書）

根據《自由時報》報導，有知情人士懷疑，林秉樞可能曾將相關資料交給他人，否則不可能會有人會在網路上發文帶風向，還宣稱握有關鍵親密照，不排除還有共犯，若人數多，甚至可能構成組織犯罪；另外，林曾坦承有助理，也願意將對話紀錄交出，讓負責承辦此案的人員「知道助理在做什麼」。

目前新北地檢署已經收到由高嘉瑜提供的關鍵證物，但關於知情人士以及林秉樞助理一事，仍有待檢方進一步調查釐清。

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