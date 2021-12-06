蛋撻、炸雞變貴了！肯德基宣布明起漲價　13項主餐調幅3～10元

▲肯德基宣布明起漲價。（圖／記者姜國輝攝）



記者周姈姈／台北報導

繼麥當勞漲價之後，肯德基也宣布於明（7）日起調整部分餐點售價，調幅2～10元，其中主餐類產品共調整13個品項售價，單點價格調整區間為3至10元、個人套餐類產品售價調幅5-10元；甜點、點心類單點調整區間為2至5元。

主餐類：共調整13個品項產品售價，調幅為3～10元



1.炸雞類產品單點調升5元，套餐與XL套餐調幅10元

2.台酒花雕紙包雞單點、套餐與XL套餐調幅10元

3.經典A餐、派對B餐多人桶餐，平均每塊雞調幅3元

4.漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲個人套餐與XL套餐調幅5-6元

甜點、點心類：調整3個品項產品售價，調幅為2～5元



1.原味蛋撻單點調幅為4元。

2.Ｋ酥雞翅一份(2支)與薯條調幅為2～5元

超過半數產品價格維持不變

1.主餐類共10項單點價格維持不變：花生熔岩咔啦雞腿堡、花生培根咔啦雞腿堡、咔啦雞腿堡、紐奧良烤雞腿堡、墨西哥莎莎霸王捲、正北平雞肉捲、上校原味脆腿堡、八塊上校雞塊、上校私廚烤雞腿溫沙拉、凱薩烤地瓜沙拉

2.套餐類共5個品項價格維持不變：其中上校原味脆腿堡套餐、8塊上校雞塊套餐維持99元，正北平雞肉捲套餐維持119元

3.$59 ABC優惠維持不變

4.早餐全品項、飲料全品項等皆維持原價

5.點心產品6品項價格維持不變