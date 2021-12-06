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索羅門親中總理面臨不信任案　反對陣營批「用中國的錢鞏固權力」

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟雅加達6日專電

索羅門群島國會今天將表決對總理蘇嘉瓦瑞的不信任案，辯論已展開。反對陣營領袖瓦爾說，人民不滿蘇嘉瓦瑞無法解決經濟問題，被財團利益綁架，用中國的錢鞏固權力地位。

索羅門國會透過臉書轉播會議，會議自當地時間今天上午9時30分（台灣時間上午6時30分）開始。

索羅門國會目前有49名國會議員，11月底的反政府示威後，4名國會議員已正式退出蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的執政聯盟，執政聯盟仍有34席，反對陣營須取得25票才能讓不信任案過關。投票將在辯論後舉行。

提出不信任案的反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）今天在國會指出，人民付不起教育費，沒有基本醫療照護，年輕人失業率高，蘇嘉瓦瑞不正視民生議題，被伐木業等財閥利益綁架，任國家資源讓外來者掠奪，這些讓人民憤怒。

瓦爾也指出，蘇嘉瓦瑞利用中國資助的「國家開發基金」（National Development Fund）鞏固自身的權力和利益，造成國家的主權利益受損。

瓦爾昨天指控，蘇嘉瓦瑞近日動用國家開發基金固票，承諾在不信任案投票投下反對票的執政聯盟國會議員可拿到25萬索羅門群島元（約新台幣85萬元）。

蘇嘉瓦瑞政府則透過聲明反駁，指這是沒有根據的指控，反對陣營領袖非常清楚，國家開發基金不是新的，是與中國建交後延續過去與台灣建交時就有的基金。中國明年起將停止這筆基金，今年的付款是這個基金的最後一筆款項。

反對陣營國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）日前接受中央社訪問時指出，中國提供的國家開發基金完全由蘇嘉瓦瑞掌控分配，有些執政聯盟國會議員面對選民的極大壓力，要求他們支持不信任案，蘇嘉瓦瑞動用這筆基金固票。

澳洲媒體澳洲人報（The Australian）5日的社論指出，蘇嘉瓦瑞利用中國的錢固票，這個消息會加深索羅門民眾的憤怒，這是民眾不滿政府、近期發起反政府示威的主因，也會讓派員協助索羅門恢復秩序的澳洲感到冒犯。這層關係也讓人質疑，中國的金錢資助是他在2019年與台灣斷交，轉而與中國建交的因素。

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