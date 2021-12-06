20年懸案靠「1顆海螺」偵破！殺人兇手竟出席葬禮　沉默抬棺送行

▲美國麻州一起20年懸案偵破，兇手當年竟還出席死者葬禮，擔任護柩者。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國麻州一起20年懸案宣告偵破，41歲婦女蘿絲（Rose Marie Moniz）被發現陳屍家中，全身是傷倒臥血泊中，氣絕多時。警方始終找不到嫌疑人，多年後重啟調查，才在案發現場的一個海螺貝殼內側，採集到嫌犯DNA，成功抓到真兇，而此人竟是死者的同父異母弟弟，葬禮當天還擔任護柩者，沉默抬棺送別姊姊最後一程。

綜合外媒報導，蘿絲生前疑似遭鈍器毆打，頭骨、鼻子及左臉顴骨多處骨折，雙耳及鼻孔都在流血，全身滿是「裂開的傷口」。檢警根據死者臉部擦傷推測，其生前曾遭貝殼尖刺擊中，若是如此，兇手則必須把手指伸進海螺開口、扣住內側，才能行兇，他們依循這項假設追查，果真發現關鍵證據。

嫌犯大衛（David Reed）2001年謀殺姊姊後，又於2003年搶劫另一名女性，被捕後又棄保潛逃，多年來四處潛逃。他2015年第二次落網，因保潛逃、拒捕及破壞財產等罪名入獄，DNA樣本也被輸入政府資料庫；2020年第三度逃避警方追緝，同年9月在羅德島州一間街友收容所睡覺時，終於落網。

▲41歲的蘿絲遭同父異母弟弟殺害。（圖／翻攝推特@BristolDA）



一開始，警方發現蘿絲的皮包被洗劫一空，現金全部不翼而飛，便推測犯案動機是搶劫，但現場沒有強行闖入的痕跡。他們如今還原案發過程，原來大衛當年使用鑄鐵壺、火鉗以及那個沉重海螺貝殼，砸死同父異母的姊姊。

蘿絲的弟弟保羅（Paul Cunha）說，「我沒想到竟然是他。他在葬禮上還是護柩者，但表現得非常安靜，異常安靜，差不多在那之後，他就消失了。我的父母一夜之間就變老了。這真的非常艱難。」

布里斯托郡檢察官辦公室宣布，大衛12月2日被起訴謀殺罪名，開庭日期尚未確定。死者家屬依然非常震驚，但表示將出席每一場聽證會。

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