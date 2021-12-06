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快訊／翁山蘇姬被判4年有期徒刑　「煽動叛亂、違反防疫」罪名成立

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／路透）

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據《法新社》最新消息，緬甸軍政府發言人今（6）日表示，前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）煽動叛亂、違反防疫法規罪名成立，遭判處4年有期徒刑。她10個月前遭政變推翻後，一直遭到拘留，並且面臨11項指控，而本次開庭僅宣判其中2項罪名的判決結果。

《路透社》等外媒報導，76歲的翁山蘇姬還被指控貪腐、違反國家機密法、電信法等等，若11項指控全遭定罪，最高合計可處超過100年有期徒刑。但是，位於首都奈比多（Naypyitaw）的開庭過程不對媒體開放，她的律師被禁止與媒體或社會大眾溝通。

國際社會譴責暴力，西方政府也要求釋放翁山蘇姬。翁山蘇姬的支持者認為，這些案件毫無根據，而是軍方為了鞏固權力所策劃，目的是讓翁山蘇姬官司纏身，終結其政治生涯。但軍政府表示，翁山蘇姬正在接受獨立法庭的正當程序，法官也是翁山蘇姬政府任命的。

緬甸軍方於今年2月1日發起政變後，該國一直處於動盪狀態，示威頻繁；軍政府指控反對派是恐怖份子，施以暴力鎮壓，也讓不穩局勢進一步升溫。

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