快訊／翁山蘇姬被判4年有期徒刑　「煽動叛亂、違反防疫」罪名成立

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

根據《法新社》最新消息,緬甸軍政府發言人今(6)日表示,前國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)煽動叛亂、違反防疫法規罪名成立,遭判處4年有期徒刑。她10個月前遭政變推翻後,一直遭到拘留,並且面臨11項指控,而本次開庭僅宣判其中2項罪名的判決結果。

《路透社》等外媒報導,76歲的翁山蘇姬還被指控貪腐、違反國家機密法、電信法等等,若11項指控全遭定罪,最高合計可處超過100年有期徒刑。但是,位於首都奈比多(Naypyitaw)的開庭過程不對媒體開放,她的律師被禁止與媒體或社會大眾溝通。

#UPDATE Myanmar court jails ousted civilian leader Aung San Suu Kyi for four years for inciting dissent against the military and breaching Covid rules, junta spokesman tells @AFP.



The Nobel laureate has been detained since the generals ousted her government on February 1 pic.twitter.com/ZyROaiLoQY