「戴資穎廣告超多」他酸不搭…臉腫了！鄉民分析1現象：是好事

▲有網友覺得戴資穎的廣告好像變多了。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

網搜小組／鄺郁庭報導

戴資穎近日獲頒世界羽聯（BWF）「2020／2021年度大獎最佳女運動員獎」，是台灣史上第一人，也讓粉絲們更愛這位「世界球后」。就有網友表示，他發現戴資穎的廣告越來越多，但有些商品感覺很不搭，「行銷公司都沒在鎖定客群的嗎？」有鄉民則分析打臉，認為小戴接廣告完全是好事，「台灣體育需要這種現象吧？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「戴資穎的廣告越來越多」，說他發現戴資穎的廣告好像越來越多，連某牌外套都找她代言，忍不住吐槽，「郭雪芙比較好吧？但有些廣告找她真的很不搭，行銷公司都沒在鎖定客群的嗎？」

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▲戴資穎勇奪BWF年度最佳女運動員獎。（圖／勝利提供）

貼文一出，鄉民們紛紛留言，「沒有搭不搭的問題啊！人氣高+很正面」、「不然呢？台灣就沒其他人了呀」、「她實績好幾年了，你是最近才看嗎」、「很好啊！不然台灣誰還扛得起」、「另一個想法，沒人要下電視廣告了」、「外送廣告效果超好的，我小孩聽到都會背，沒事就戴資穎戴資穎第一名」、「很好啊！她一直很努力。」

另外，還有人指出，小戴接廣告代言，不管是為了自己，還是為了大環境，整體來說都是好事，「運動員本來就要靠代言才有錢賺啊」、「運動員本來就是找贊助」、「運動員生涯有限，趁現在還能代言」、「運動員職業壽命這麼短，不賺就沒了」、「不好嗎？這樣未來才有人願意出來從事體育運動啊！不然都賺不到錢，誰會出來打球」、「台灣體育需要這種現象吧！」

▲戴資穎推聯名行李箱20吋限定特製款。（圖／戴萌國際有限公司提供）

許多網友則是超有共鳴，「順眼就好，運動員能多代言多賺是好事，不可能只靠獎金和出場費就能過活」、「有廠商願意支持運動員是好事」、「這樣不是很好嗎？有成績所以有人找拍廣告，運動員這樣是最理想的吧」、「遲來的廣告，之前連續霸榜就應該要有了」、「你知道很多小朋友因為她而練羽球的嗎？」

也有人直嘆，「鄉民說教育方向錯誤，培養不出好體育選手，現在出了締造歷史的選手，代言多賺錢明明對推廣體育有正面意義，卻反過來眼紅」、「印度的辛度一年廣告費曾高達800萬美金，小戴連她的零頭都不到。最頂的小戴才幾支廣告，就有人出來靠北靠木」、「廠商不支持運動員，酸民又抱怨台灣運動員沒出路；廠商支持運動員，酸民又要說看膩，不然酸民要出錢贊助？」