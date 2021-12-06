大陸今日本土「38+5」　寧波鎮海一家三口檢出核酸陽性

▲大陸疫情持續蔓延。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情持續蔓延，浙江省寧波市鎮海區發現3例新型冠狀病毒陽性感染者，3例陽性為一家人。根據鎮海區疫情防控指揮部要求，6日該區中小學校停課1天。此外，大陸6日通報，昨日新增本土感染38例和5例本土無症狀，涉內蒙古、黑龍江等省。不過，寧波病例並未算入今日通報中。

寧波市12月6日發布《關於寧波鎮海區3例新冠核酸檢測陽性結果的通報》，通報顯示，2021年12月5日16點30分左右，接到鎮海區龍賽醫療集團例行核酸採樣檢測報告，一份1:10混採檢測結果異常。

接到首檢報告後，市、區兩級立即響應、迅速行動，第一時間將10名採樣對象隔離觀察，並組織專業人員開展疫情核實、流行病學調查、單人單管標本複檢，落實各項疫情防控措施。

5日20點30分區疾控中心檢測，其中1人初篩陽性，其餘9人均為陰性，立即對該初篩陽性感染者排查樣本進行複核，結果為陽性。同時對該初篩陽性感染者同住家庭成員4人緊急排查採樣，6日4點核酸檢測結果為2人陽性，分別為其母親和妻子，兩個孩子核酸檢測為陰性。

目前，3例陽性感染者已送定點醫院隔離治療。市委、市政府第一時間啟動應急響應，組織開展流調溯源、隔離管控、核酸檢測等工作，並對其活動場所進行環境採樣檢測及消殺，對相應區域已實行管控措施。

此外，大陸衛健委6日通報，5日新增確診病例61例。其中境外輸入病例23例（廣西9例，上海5例，雲南4例，陝西2例，福建1例，山東1例，廣東1例）；本土病例38例（內蒙古28例，均在呼倫貝爾市；黑龍江7例，均在哈爾濱市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北1例，在石家莊市）。

新增無症狀感染者44例，其中境外輸入39例，本土5例（雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；內蒙古2例，均在呼倫貝爾市）；當日轉為確診病例4例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察12例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者487例（境外輸入419例）。