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Omicron防疫成敗關鍵曝！傳播快Delta4倍　專家揭1弱點

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心5日宣布，明年元旦起24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗。由於Omicron傳播速度快，恐怕結合Alpha與Delta的強項，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙呼籲，應想辦法讓台灣的完整接種率提高至9成，「這是防疫成敗的關鍵。」

▲▼台中榮總採滾動式調配人員，提升施打疫苗速度。（圖／記者李忠憲攝）

▲截至3日統計，台灣疫苗接種人口涵蓋率第1劑為78.12%、第2劑為59.73%。（圖／ETtoday資料照）

指揮中心5日宣布，明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗，相關從業人員應儘速在今年12月17日前施打第二劑疫苗。發言人莊人祥表示，未來會強化上述單位疫苗接種規範，要求所有工作／從業人員皆應接種COVID-19疫苗兩劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

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根據《聯合新聞網》報導，陳秀熙指出，考量到Omicron除播速度極快，希望指揮中心能讓國內的完整接種率提高至9成，「這是防疫成敗的關鍵」；另外，Omicron與Alpha都有獨特S蛋白基因缺失，透過PCR檢測可以準確篩出，而家用快篩試劑雖然可能會漏掉一些低病毒量的患者，但每週一篩加上以快篩陰性作為通行證，還是可以作為阻斷境內傳播鏈的重要策略。

強化疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

▲養護、教育、娛樂24類場域人員12月17日前要打滿兩劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

被稱為「新魔王」的Omicron目前已擴散至全球43個國家、地區，其中美國Omicron確診個案超過20例，白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）坦言，Omicron如今已進入社區感染階段，接下來確診數將一天天增加。

至於Omicron的傳播速度到底有多快，台大公衛學者任小萱曾表示，若從南非的傳染曲線來看，整整比Delta快了4倍，但這可能與南非完整接種疫苗的覆蓋率僅2成4有關。

疾管局前局長蘇益仁也提到，Omicron傳播速度快，疫苗效果可能會減弱，但大多是年輕人感染且重症個案比率未增加，明年3月或許可以解封邊境，不過還是不能太樂觀，基本防疫還是要做好。

24類場域相關人員、活動如下：

教育部

一、高級中等以下學校及幼兒園
二、兒童課後照顧服務中心
三、社區大學
四、短期補習班
五、樂齡學習中心
六、競技及休閒運動場館業
七、游泳池
八、高級中等以下學校表演藝術類團隊練習

經濟部

一、錄影節目帶播映場所
二、電子遊戲場營業場所
三、資訊休閒營業場所
四、視聽歌唱場所
五、桌遊、麻將休閒館營業場所
六、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院 觀光理髮、視聽理容及其他類似場所特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖
七、大型餐宴、婚宴場所
八、美容美體業
九、會議及展覽場館

勞動部

一、職業訓練

衛生福利部

一、托嬰中心
二、衛生福利多元預防社區式活動
三、衛生福利機構
四、失智社區服務據點
五、親子館托育資源中心
六、民俗調理業

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