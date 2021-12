接種後呼吸困難！他就醫又被補1針　4天狂打2疫苗怒問政府：怎麼辦

▲馬來西亞一名男子接種加強劑後呼吸困難,沒想到卻在就醫時再次被打了一劑新冠疫苗,導致他在短短4天內打了2針。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

馬來西亞一名男子接種新冠加強劑3天後出現呼吸困難症狀,於是他前往住家附近一家診所就醫。不料,醫師在明知他已接種加強劑的情況下,居然再為他打了一針新冠疫苗,導致他在短短4天內施打了2劑加強劑,讓他與家人擔心不已,只好在網路po文向衛生部長求救。

綜合馬來西亞媒體報導,一名女子4日在推特po文指出,她的父親在12月1日接種了1劑新冠加強劑後,於4日出現呼吸困難等不適症狀,於是父親隻身前往住家附近的一家診所就醫。

(1/2)

Dear @Khairykj /@DGHisham ,



I need your help.



My dad took a booster dose by KKM (1/12/2021)



Then on 4/12/2021, my dad went to a GP to seek treatment for difficulty of breathing. He already mentioned about the booster dose that he took 3 days prior to the doctor.