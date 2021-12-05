接種後呼吸困難！他就醫又被補1針　4天狂打2疫苗怒問政府：怎麼辦

▲馬來西亞一名男子接種加強劑後呼吸困難，沒想到卻在就醫時再次被打了一劑新冠疫苗，導致他在短短4天內打了2針。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名男子接種新冠加強劑3天後出現呼吸困難症狀，於是他前往住家附近一家診所就醫。不料，醫師在明知他已接種加強劑的情況下，居然再為他打了一針新冠疫苗，導致他在短短4天內施打了2劑加強劑，讓他與家人擔心不已，只好在網路po文向衛生部長求救。

綜合馬來西亞媒體報導，一名女子4日在推特po文指出，她的父親在12月1日接種了1劑新冠加強劑後，於4日出現呼吸困難等不適症狀，於是父親隻身前往住家附近的一家診所就醫。

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Dear @Khairykj /@DGHisham ,



I need your help.



My dad took a booster dose by KKM (1/12/2021)



Then on 4/12/2021, my dad went to a GP to seek treatment for difficulty of breathing. He already mentioned about the booster dose that he took 3 days prior to the doctor. — aweeenngg (@itsweeng) December 4, 2021

女子在帖文中表示，「我的父親明確告訴醫師，他在3天前接種了新冠加強劑，但醫師還是二話不說，為他再打一劑加強劑。我的父親毫無頭緒，也沒有獲得醫生適當的解釋。」

在得知父親的情況後，女子感到不知所措，因為父親是在接種加強劑後才出現身體不適的狀況，現在又在4天內施打了2劑加強劑，於是她只好在推特標記衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）和衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah），請示政府「我們該怎麼做？」

相關帖文曝光後引起了不少網友的注意，紛紛協助她標記衛生部，希望女子的po文能盡快被看見，不過衛生當局至今尚未就此事做出回應。

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