1800萬元路祭壓煞惹民怨　花縣府：像燒王船普渡為人民祈福

▲▼花蓮縣各宗教界人士共在祭天祈福活動現場，曾以連署方式，表達全力支持「祭天祈福」以及高度認同「路祭民俗活動」的精神。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮議會審議縣政府編列明年1800萬「重要交通幹道祈福路祭民俗活動」預算，經大會主席動用表決，現場24人，16人舉手同意，多數過半同意通過二讀。消息傳出卻引發外界質疑，花蓮縣政府5日晚間隨即對外聲明：「對於編列明年度路祭預算案，將尊重不同的聲音，俟取得大家共識後再議」，同時感謝支持議案的民意代表、各宗教界人士、愛鄉愛土的鄉親。

花蓮縣各宗教界人士共37人，4日在祭天祈福活動現場，紛紛以連署方式，表達全力支持「祭天祈福」以及高度認同「重要交通幹道祈福路祭民俗活動」的精神，肯定縣政府尊重各宗教信仰自由，並且積極致力提升鄉親福祈！

對於引發外界爭議，花蓮縣政府誠摰表達尊重，為政者需以蒼生為念，感謝大多數議員支持，共同撫慰家屬悲慟心靈，護佑遊客、民眾出入安全，祈求闔境平安祥和。

花蓮縣政府聲明，自2021年9月起台9線、台8線及台11線花蓮境內累積共217人因交通事故死亡，加上台鐵0402太魯閣號意外災難，不幸造成49位乘客罹難眾多家庭破碎，在各個宗教人士剴切同聲呼籲下，期盼縣府為那些不幸往生的孤靈，超渡歷年交通事故亡者，撫慰破碎家庭家屬心靈及祭祠百年千年來為花蓮開山開路不幸身亡的先鋒英靈！

花蓮縣府表示，提案的路祭法會民俗活動，就如同其他國內縣市辦理燒王船、普渡，精神相同為人民消災祈福，保境安民，達到國泰民安的目的。

此外，支持該案的國民黨籍議員葉鯤璟認為，建設跟路祭不能相提並論，過去舉辦五教祈福，天災大大降低、颱風來就轉彎，交通事故減少，沒辦法用科學根據論述，不需要跟無形的東西做無謂的對抗。另，國民黨籍議員邱光明也在議場中表達，太魯閣號事故帶走49條人命，坐火車經過仍會覺得怪怪的，辦路祭活動確實能給民眾寄託。