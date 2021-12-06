快訊／第17輪AZ、BNT開放預約！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心為催打疫苗，提升覆蓋率，昨在台北車站大廳西側迴廊設接種站，3大對象完成接種莫德納疫苗，送全聯禮券100元；另外，疫苗施打也即將進入第17輪，將提供AZ、BNT第1、2劑，今陸續開放預約。指揮中心也將在下午召開記者會說明最新疫情資訊。

指揮中心在12/5~12/9，下午1點到晚上8點，於台北車站大廳西側迴廊設莫德納接種站，接種對象為18歲以上從未打過第一劑、第一劑打莫德納滿4週、第一劑打AZ滿8週者。

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另外，第17輪疫苗將提供AZ、BNT第1、2劑，符合資格對象為12/5上午6時前已意願登記，含混打。BNT第1劑是12歲以上（2009/12/9（含）前出生）；BNT第2劑是11/11（含）前已接種BNT第1劑18歲以上，2003/12/31（含）前出生。

而AZ第1劑是18歲以上（2003/129（含）前出生）；接種第2劑AZ或混打BNT則是10/14（含）前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/12/09（含）前出生）。BNT預約時間為12/6上午10時至12/7中午12時，AZ則是12/6下午2時至12/7中午12時，施打期間為12/9～12/15。