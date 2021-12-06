第17輪分流預約！「兩劑AZ、BNT」含混打　5類對象要把握

▲第17輪疫苗預約自今日上午10點開始採分流制。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（6）日開放第17輪新冠疫苗預約，指揮中心4日宣布，將提供BNT及AZ疫苗第一、二劑，以及AZ混打BNT，採分流預約，凡在昨日上午完成意願登記之民眾，可上平台預約，欲施打BNT預約時段為6日上午10時至7日中午12時，AZ則為6日下午2時至7日中午12時止。施打時程為9日，符合資格的5類族群可得把握機會。

第17輪疫苗預約相關對象及期程：

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一、 符合資格對象，今年12月5日上午6時前已意願登記/混打意願登記民眾，且符合下列任一條件：

（一）BNT第一劑：12歲以上民眾【即2009/12/9（含）前出生】。

（二）BNT第二劑：11月11日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾【即2003/12/31（含）前出生】。

（三）AZ第一劑：18歲以上民眾【即2003/12/9（含）前出生】。

（四）AZ第二劑/第二劑混打BNT疫苗：10月14日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾【即2003/12/9(含)前出生】。

▲此次將提供BNT及AZ疫苗接種。（示意圖／記者林敬旻攝）

二、 預約分流時程：

（一）BNT 疫苗：12月6日上午10時至12月7日中午12時。

（二）AZ疫苗：12月6日下午2時至12月7日中午12時。

三、 施打時程：12月9日至12月15日。

指揮中心說明，如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約；預約若遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

未滿18歲對象，請由家長（或法定代理人、監護人及關係人等）陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。