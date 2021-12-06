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真！帥氣開車、騎車三絕招　必學「防禦駕駛」保護自己守護他人行車安全

▲交通局長王銘德指出，國慶連假在市府團隊與台南市警局全力強化交通疏導下，台南市交通平穩，順利完成交通疏導任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣交通車水馬龍，常有意外事故，交通部提醒用路人應多加強「防禦駕駛」觀念，有助於減少事故機率。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

生活中心／綜合報導

台灣交通事故發生頻繁，幾乎天天可見車禍相關新聞，造成輕則受傷、重則喪命的悲劇，而每一個統計數字背後都代表著數個破碎的家庭；有許多民眾認為交通事故往往是因意外導致、難以避免，然而根據相關統計資料顯示，交通意外肇事原因多為未依規定讓車、未注意車前狀況、轉彎未依規定等，另外像是未注意大車內輪差、違反號誌管制或指揮、未保持安全車距等也是常見事故原因。其實這些事故都有機會被避免，只要民眾了解交通部一直大力宣導的「防禦駕駛」觀念，並遵循安全駕駛守則，再搭配上「慢、看、停」三要訣，上路時隨時提醒自己，就能降低事故發生可能性，大大提升自身和其他用路人的行車安全。

台南市長黃偉哲表示，一般用路人都清楚遵守交通規則，例如紅燈停綠燈行、保持安全車距的重要性，但意外還是時常發生，這是為什麼呢？台南市車輛行車事故鑑定會從車禍事故鑑定中，發現車禍絕大多數的肇事原因是缺乏「防禦駕駛」的觀念，未能提早一步做出相對正確的判斷。像是開車直行時，看到對向來車要左轉，雖然依路權規定，在安全駕駛的交通規則之下，直行車有先行權，轉彎車應該要禮讓；但為了盡力避免事故發生，駕駛必須以「防禦駕駛」角度行車，意指就算具備優先路權，也應主動察覺對向轉彎車是否有「不禮讓或搶快」的可能性，採取減速、預作煞車或放棄優先路權的行動，這一連串完整的思考預測與後續因應動作就是「防禦駕駛」的表現。

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▲1名歲林姓女子，駕車行經永康區中正南路與洲尾街口，疑酒駕自撞分隔島翻車受傷送醫，車禍並波及1部停等的自小客車，被依公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行車除了依照交通規則如遵守號誌安全駕駛之外，還必須加強「防禦駕駛」，以預防事故發生。

臺南市政府交通局局長王銘德表示，行車意外往往在用路人抱持著自己遵守交通規則，認為別人及其他車輛也「理所當然」會守法、會煞停、會禮讓的狀態下發生；但只要人人都把維護安全的主動權掌握在自己手上，養成「觀察」習慣，熟知人車路特性、提升「預測」危險感知能力、避開危險以「保護自己」，就有更高的機會阻止潛在危險的發生，因此「防禦駕駛」觀念和遵循安全駕駛的交通原則同樣重要。交通大學運輸與物流管理學系教授吳宗修研究表示，「防禦駕駛」基本原則有三，在行車或步行時「顯露自己」、「保持緩衝空間」及「預想他人動作」。

局長王銘德指出，第一「顯露自己」，例如夜間行駛開亮頭燈、常時開大燈或晝行燈、變換車道或轉彎時依規定使用方向燈、行進間要避開他車的死角以及適時使用喇叭；行人應著色彩鮮豔衣服，這些都能讓「別人看見自己」。第二「保持緩衝空間」，為了碰上突發狀況時，能留給自己反應距離和車輛的制動距離，行車應與前車保持適當安全距離、預作剎車停車準備；另外要避免急煞車和彎道中剎車。第三「預想他人動作」，行經路口留意他人車輛是否要轉向，自車轉向時以擺頭方式避開A柱死角，以防與後方欲直行的人車發生碰撞；行人則是要注意右後來車，以及面對來車靠左邊行走。行車時不要硬闖黃燈尾，因為其他車也有可能搶快進入路口。

▲▼微解封汐止下班車潮。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「防禦駕駛」做法中，行車時需留下緩衝空間，例如保持車距給予人車足夠的反應時間。（圖／資料照，記者吳杰澄攝）

近期時有所聞騎士或路人因未注意大車內輪差，誤入大車駕駛視野死角，慘喪命輪下的意外發生，套用「防禦駕駛」觀念，騎士和路人應知曉內輪差危險區域、強大氣流易將鄰近人車吸入，因此騎車常開頭燈讓大車留意、與大車保持安全距離或盡量遠離；而大車則應在轉彎時預想可能有人車靠近而減速慢行，再擺頭確認。雙方都做到「防禦駕駛」，便能在險惡條件或其他用路人犯錯時，預見危險狀況以減少意外憾事風險，透過「小心別人的不小心、注意別人不注意」的防禦駕駛舉措，再加上尊重路權、遵守交通規則的安全駕駛行為，回家路上安全又安心。【臺南市政府交通局廣告】

▲▼防禦駕駛,安全駕駛,顯露自己,保持緩衝空間,預想他人動作,開車,騎車,交通。（圖／台南市交通局提供）

▲大車內輪差車禍頻傳，若用路人能確實落實「防禦駕駛」，將有助於提升雙方安全。（圖／交通部道路交通安全督導委員會168交通安全入口網）

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