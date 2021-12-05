快訊／踹飛6歲繼子暴打妻軟禁2年　渣男台中落網

▲粘男在台中落網。（圖／鹿港警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名粘姓男子靠著家族勢力，有恃無恐對王姓母子暴打施虐，直到王女三度報案，並透過網紅正義哥徐奕爆料，才讓案情曝光，鹿港警方透過監視器，以車追人昨夜在台中市區將粘男逮捕，全案依傷害、妨害自由等罪移請彰化地方檢察署偵辦。

王女(35歲)與小4歲的粘男在5年前在廟會活動相識，交往初期粘男也將兒子視如己出，但近年來工作不穩定又染上喝酒的惡習，開始對她們母子暴力相向，甚至購買重機逼她當貸款保人，藉此將她綁在身邊，又於2019年逼迫登記結婚，高壓的控制下，生活形同被軟禁。

粘男在事件爆發後，這幾天居無定所．他叔叔是已故的彰化縣副議長粘仲仁，親友都是地方重量級民代，王女跟兒子長期被家暴連鄰居也不敢出聲。王女不堪長期受虐，在7月28日報案，但兩名員警到場後卻聽信粘男家人片面之詞後離開，讓王女再次被毆打，於29日再次通報，警方才受理，並由社會局介入下安置王姓母子，如今2名處理案件不當的員警已被懲處。

警方呼籲，民眾如遇同居關係暴力，或有孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾情形，可撥打113、110專線，如在照顧兒童及少年之過程中遇有任何困難或疑問可播打馬上關懷專線1957及社會處單一窗口專線7202056諮詢，透過專業社工人員或警方服務，將可盡快救援在生命危機中的受暴人或兒童。