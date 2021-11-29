女攀東卯山跌百米深邊坡摔破頭　救難隊輪流用扁帶將她揹下山

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

東卯山傳登山意外！一行15人的登山團體28日下午4時許在攀登東卯山的途中，其中一名65歲的女性登山客不慎在0.8K處摔下深度約為100米的邊坡，造成其頭部受傷，所幸意識清楚，不過由於女登山客跌落的地方並無明顯路徑可返回步道上，因此同行友人緊急撥打119求救，救難人員獲報後約在一小時後抵達接觸傷者，使用扁帶輪流將女登山口運下山以順利送醫。

▲▼女登山客攀東卯山摔落100米邊坡，救難人員輪流用扁帶將她揹下山。（圖／記者白珈陽翻攝）

一行約15人的登山客28日攀登台中東卯山時傳出意外！團隊中一名年約65歲的女性登山客，行經東卯山0.8K處不慎摔下深度約100米的邊坡，造成其頭部受傷，所幸意識清楚，不過由於女登山客摔落的位置並無明顯路徑可以返回步道上，同行友人見狀也緊急撥打119尋求支援。

▲▼女登山客攀東卯山摔落100米邊坡，救難人員輪流用扁帶將她揹下山。（圖／記者白珈陽翻攝）



救難人員獲報後派遣2個分隊，出動2輛消防車、1輛救護車和4名消防人員和2名巡山員前往救援，在獲報後約1小時與女登山客接觸，並完成初步檢傷與包紮，同時救難人員也使用扁帶輪流背負傷者至登山口，最後於18時33分順利將女登山客送往東勢農民醫院就醫。