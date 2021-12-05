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台86線貨車失控撞安全島　駕駛搶救不治女乘客受傷

▲台86往西7.8公里處5日凌晨傳出車禍事件，台南市、高雄市消防局出動8車17人前往搶救，現場救出60歲女子及40歲男子脫困，其中男子已OHCA，2人分別送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

▲台86往西7.8公里處5日凌晨傳出貨車車禍，台南市、高雄市消防局出動8車17人前往搶救，現場救出36歲吳女及35歲廖男脫困，其中廖男送醫仍傷重不治身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台86往西7.8公里處5日凌晨3時4分許傳出車禍事故，台南市、高雄市消防局出動8車17人前往搶救，消防人員發現係小貨車車禍，現場救出37歲吳姓女子及另名35歲廖姓駕駛人脫困送醫，其中廖男經急救仍因傷重宣告不治，全案由國道警察第四大隊調查處理中。

▲台86往西7.8公里處5日凌晨傳出車禍事件，台南市、高雄市消防局出動8車17人前往搶救，現場救出60歲女子及40歲男子脫困，其中男子已OHCA，2人分別送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局於5日凌晨3時4分許據報，台86往西7.8公里處發生車禍有人受傷受困需要救助送醫，台南市消防局119指揮仁德、文賢、歸仁分隊，及高市消防局出動路竹分隊消防人車共8車17人前往搶救。

▲國道警察第四大隊刑事組及新市分隊處理據報前往現場管制，並進行勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四大隊刑事組及新市分隊處理據報前往現場管制，並進行勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員於凌晨3時26分到達現場，發現係小貨車車禍，有2人受困，消防人員在38分時救出36歲吳姓女子脫困，由路竹分隊救護車送台南市立醫院急救。另名35歲廖姓駕駛人於50分許搶救脫困，惟已OHCA無呼吸心跳等生命跡象，由文賢分隊救護人員施以CPR急救，並緊急由文賢分隊救護車送台南市立醫院搶救，惟因傷重仍於凌晨4時33分宣告不治死亡。

▲國道警察第四大隊刑事組及新市分隊處理據報前往現場管制，並進行勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，5日凌晨3時1分許，在台86西向7.8公里處，1部自用小貨車，由35歲廖姓男子駕駛，車內載有36歲乘客吳姓女子，由國道一號南向匯入台86往西行行駛左側車道，行經該路段時，疑因未注意車前狀況致向左偏離車道，左前輪撞撞擊安全島，左前車頭撞擊路燈桿後，車輛停於左側車道，經消防人員救護車及破壞器材車輛到場搶救脫困後，送至台南市立醫院急救，乘客輕傷、駕駛不幸傷重不治身亡。廖男到院後，經醫院抽血檢測無酒駕。

▲國道警察第四大隊刑事組及新市分隊處理據報前往現場管制，並進行勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第四大隊刑事組及新市分隊處理據報前往現場管制，並進行勘查測繪蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊刑事組及新市分隊處理據報前往現場管制，並進行勘查測繪蒐證，四大隊在此呼籲用路人務必隨時主動注意車前狀況、前方動態及保持安全距離，以免因一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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