玉米長「黑色腫瘤」長相太噁！墨西哥人視為美食　等級如同松露

▲玉米上黏著一塊黑東西。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）



記者黃可昀／綜合報導

一大塊像是腫瘤的不明物「寄生」在玉米上，引發許多網友討論，眾人得知真相後驚呼長知識！一名男子日前在家水煮玉米，發現其中一支撕開外皮後，發現有一塊黑藍色的不明物吸在玉米上，看起來就像在吸取玉米養分，「這是瞎密（什麼）？有農夫知道嗎？」

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▲竟然是從玉米內部長出來的。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）



原PO在臉書社團「花蓮同鄉會」貼出照片，這支短短小小的玉米是自家栽種，日前水煮完準備享用時，剝開外皮才發現玉米上巴著一大塊「黑色腫瘤」，猛看還以為是青蛙趴在上面，輕輕一扯才知道這塊不明物是長在玉米上，「類似吸收玉米的養份」，他頭一次見到這景象，不知道這支玉米還該不該吃下肚，趕緊發文問內行人這塊黑東西的廬山真面目。

▲墨西哥人把這黑菌當成松露。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）



專業網友紛紛指出，這不僅是無害的菌類，而且還是墨西哥一道美食，吃起來就像是菇類口感，學名叫做「玉米黑穗菌」，「俗稱墨西哥松露」、「還沒成熟的菌體煮熟會像菇類的口感....聽說墨西哥人很喜歡啦」、「好像是很厲害的東西，可是我不敢吃」、「看起來不得了...但就算它很補也不敢吃....」、「松露的近親，而且可遇不可求！」

據了解，玉米黑穗菌屬於一種真菌，會長在玉米上，又稱作玉米蘑菇或墨西哥松露，最大可以長到10公分以上，外表被一層灰白色的薄膜包覆，成熟後會破裂露出黑色粉狀的冬孢子。據傳口感和菇類很像，綜合了玉米與菇類的甜味，在墨西哥是很受歡迎的美食，市面上甚至買得到玉米黑穗菌的罐頭。