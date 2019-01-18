剝玉米驚見「灰白色膿包」！網作嘔狂起雞母皮　內行人讚：這寶貝啊

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這樣到底可不可以吃啊！一名網友在臉書上透露，他煮晚餐時水煮玉米，準備抹鹽吃，驚見玉米裡頭竟然長出了一片超怪的「灰白色異物」，巨大的膿包讓他整個雞皮疙瘩都冒出來，嚇到不知道該如何是好，沒想到其他網友見狀竟然說：「那是寶貝啊！」

▲民眾驚見玉米裡面有長一塊「灰白色異物」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友在臉書社團「爆廢公社」張貼照片表示，兒子從學校帶回一根玉米，說是同學家裡種的，煮晚餐時，想說幫他用水煮一下玉米抺鹽吃，結果一撕開整個嚇壞，「我整個雞皮疙瘩都起來了，有人知道這是什麼嗎？」透過照片可以看到，玉米裡面竟然有一塊灰白色的異物，超大一片包覆在裡頭，像是不明的「寄生生物」，也看起來猶如「白色貝殼」，嚇得原PO不知道該怎麼辦，於是把畫面拍下來詢問臉書網友。

▲這塊「灰白色異物」到底是什麼呢？（圖／翻攝自爆廢公社）

文章一出，網友們紛紛留言表示：「想知道」、「新品種」、「可以吃但不敢吃」、「這我不敢吃。心驚驚」、「是被猛毒咬一口了是嗎？」、「遠看以為是什麼鼠鼠在上面」。不過也引起專業的網友回應：「感覺是香菇」、「很高的營養價值」、「應該是黑穗菌」、「玉米黑粉菌，聽說能吃」、「菌，高檔貨」、「聽說是很好的東西；好比茭白筍上的黑點點」、「那個聽說很營養……還很稀有啊」。

專業的網友甚至解釋，這是「玉米黑穂菌」（或稱玉米黑粉菌），在成熟變黑前拿去煮熟可以吃，口感類似菇類，聽說美味可口。在墨西哥稱之為「墨西哥塊菇」，有時市場價格會比未感染的玉米價格還要高，因此許多墨西哥農夫會故意讓玉米得病。

▲民眾看到「玉米黑粉菌」也都不敢嘗試。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

事實上，這些灰白色的東西稱作「玉米烏米」或「玉米蘑菇」，因為「玉米黑粉菌」寄生在玉蜀黍屬或類蜀黍屬植物上、引發玉米黑粉病所造成的，而玉米黑粉菌中的蛋白質、胺基酸、脂肪酸等營養成分含量都相當高。此外，感染「玉米黑粉菌」的玉米並不含毒素，只是玉米粒的外膜必須完整，若外膜破裂就可能感染細菌、產生毒素。

「玉米黑粉菌」在有些農村地方會被作為料理使用，在墨西哥被稱作是「墨西哥松露」，是用來招待貴客的食物。墨西哥人會將感染玉米黑粉菌的玉米做成羹湯、黑飯、炒蛋，或是製作成醬用來拌麵條、吃肉品時用的沾料；此外，也會將玉米加醬、新鮮蘑菇、大蔥、奶酪塞進墨西哥麵餅、再煎製，稱作「墨西哥松露脆餅」。

某些地方會將「玉米黑粉菌」視為佳餚，但對於種植玉米維生的農家來說，卻會影響到他們的生計來源，因此若是發現玉米上長了病菌，如果病瘤還沒破裂，就應徹底摘除並帶出農田燒毀；如果病瘤已經破裂，則盡量不讓黑粉散落，一旦黑粉擴散落入地下，病菌就可能傳播病害，之後玉米田中患有玉米黑粉病的植株就會更多。