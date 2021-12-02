獨／高雄技師自撞翻車躺路中　才酒駕被判刑…惹怒老闆罵「該死」

▲高雄市一名土木技師涉嫌二度酒駕，自撞分隔島後翻車，監視器拍下當時畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市博愛路在1日晚間十點左右緊急封路，一名郭姓男子開車酒駕自撞分隔島，整台車就翻覆在馬路中間，幸好人沒有大礙。經酒測發現，郭男酒測值高達0.87，老闆、也是車主趕到場時，一開始還以為是精神不濟肇禍，後來得知真相，當場飆罵「該死」，原來郭姓男子在今年1月27日才因酒駕肇事被判刑4個月，可易科罰金，事隔10個月又再犯，明顯沒學乖。

高雄市南北通行的主要道路博愛路在1日晚間接近十點左右，一輛車就翻覆在十全路與博愛路的交叉口附近，員警緊急封路，肇事郭男自行從車內脫困，被帶往派出所，奇蹟式的沒有受傷。宣稱是郭男老闆的男子也在現場，面對記者訪問，直指是車主、借給員工開，對於肇事原因，他懷疑是精神不濟，因為郭男從事營照設計公司工作，有土木技師的執照。

▲高雄市一名男子涉嫌酒駕，自撞分隔島 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名男子涉嫌酒駕，自撞分隔島，員警封博愛路 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲輪軸都斷掉了，可見撞擊力道之大 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過經過酒測，郭男酒精濃度每公升高達0.87毫克，聲稱是在公司喝酒才離開。老闆一得知真相，當場飆罵「該死」、「該被關就該被關了，我覺得很不好意思。」也難怪他會這麼不高興，因為郭男已不是第一次酒駕，去年10月24日下午接近三點左右，也是在公司喝完酒之後，開車撞到另一部車，酒測值也達0.79。

郭男今年54歲，去年10月24日的酒駕肇事在今年1月27日由高雄地方法院的法官進行簡易判決，判處4個月有期徒刑，得易科罰金，也就是12萬就能免關，未料判決後10個月又再次酒駕肇事，看來他還是沒學乖。

▲高雄市一名土木技師涉嫌二度酒駕，自撞分隔島後翻車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）