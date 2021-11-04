4歲童控被師打「幼兒園遭停辦」　同校家長氣：單一說詞就判死刑？

▲高雄彼得魚幼兒園家長認為，虐童案是單一方面的說詞。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名4歲男童指控被老師打屁股，高雄市教育局昨查證認為涉以不當對待幼兒屬實，裁處幼兒園停辦6個月。不過，其他家長今（4）日發起連署，認為是單一方面的說詞，怎麼短短幾天就判幼兒園死刑？對此，高雄市長陳其邁表示，每個小朋友都是家長的寶貝，假如遭受這種不當對待，「我們無法容忍。」

▲高雄彼得魚幼兒園家長認為，虐童案是單一方面的說詞。（圖／記者賴文萱翻攝）

在彼得魚幼兒園停辦6個月處分消息發出後，其他家長卻認為這只是單一方面的說詞，今早發起連署，晚間6點也將召開家長會討論。有家長認為，才短短2天怎麼就直接判幼兒園死刑？市政府做法非常草率；也有家長氣憤說，老師行為真的算恐嚇嗎？說停辦就停辦，沒有配套，小孩子誰來顧。

另外，有些大班的幼童若臨時要換學校，可能面臨學校不收，還要重買制服，小班、中班孩童好不容易習慣上學了，還得要重新適應環境，都讓其他家長一個頭兩個大。

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

針對家長發起連署，是否有可能會解除停辦處分？陳其邁上午在市議會受訪則表示，必須看整個制度上或者是管理上，以及個案被不當對待嚴重的程度來做整體判斷，每個小朋友都是家長的寶貝，假如在托嬰中心、幼稚園遭受這種不當對待，我們無法容忍。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

至於近來高雄兒虐事件頻傳，陳其邁強調，已在社會安全網會議要求，必須增加查核頻率，不管是定期、不定期，尤其針對過去曾發生個案或舉報的托嬰中心、幼兒園，也要重新檢視，把風險比較高的幼兒園逐步清查。另外，也要加強資料勾稽，發現一個案後，同步清查該負責人家族所經營的幼兒園、托兒所，把一些有可能狀況主動抓出來。

陳其邁說，第二也要求從重處罰，公布負責人姓名，因為一些個案發現不是只有一個老師、甚至兩個，或在設備上有些系統性的問題，要求當情節嚴重涉及虐童或不當對待情節重大的時候，就要公布機構名稱、負責人名字讓大家能夠知道。

這起事件主要是一名4歲男童指控被幼兒園老師打，媽媽發現孩童腰部有挫傷，氣憤驗傷並對該名老師提出傷害告訴。高雄市教育局介入調查，從監視器畫面發現有5童有遭受類似不當管教情事，經查證涉以不當方式對待幼兒屬實，因情節重大，已裁處幼兒園停辦6個月，並公布負責人廖約翰姓名及幼兒園名稱。