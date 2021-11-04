　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4歲童控被師打「幼兒園遭停辦」　同校家長氣：單一說詞就判死刑？

▲▼高雄彼得魚幼兒園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄彼得魚幼兒園家長認為，虐童案是單一方面的說詞。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名4歲男童指控被老師打屁股，高雄市教育局昨查證認為涉以不當對待幼兒屬實，裁處幼兒園停辦6個月。不過，其他家長今（4）日發起連署，認為是單一方面的說詞，怎麼短短幾天就判幼兒園死刑？對此，高雄市長陳其邁表示，每個小朋友都是家長的寶貝，假如遭受這種不當對待，「我們無法容忍。」

▲▼高雄彼得魚幼兒園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄彼得魚幼兒園家長認為，虐童案是單一方面的說詞。（圖／記者賴文萱翻攝）

在彼得魚幼兒園停辦6個月處分消息發出後，其他家長卻認為這只是單一方面的說詞，今早發起連署，晚間6點也將召開家長會討論。有家長認為，才短短2天怎麼就直接判幼兒園死刑？市政府做法非常草率；也有家長氣憤說，老師行為真的算恐嚇嗎？說停辦就停辦，沒有配套，小孩子誰來顧。

另外，有些大班的幼童若臨時要換學校，可能面臨學校不收，還要重買制服，小班、中班孩童好不容易習慣上學了，還得要重新適應環境，都讓其他家長一個頭兩個大。

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

針對家長發起連署，是否有可能會解除停辦處分？陳其邁上午在市議會受訪則表示，必須看整個制度上或者是管理上，以及個案被不當對待嚴重的程度來做整體判斷，每個小朋友都是家長的寶貝，假如在托嬰中心、幼稚園遭受這種不當對待，我們無法容忍。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

至於近來高雄兒虐事件頻傳，陳其邁強調，已在社會安全網會議要求，必須增加查核頻率，不管是定期、不定期，尤其針對過去曾發生個案或舉報的托嬰中心、幼兒園，也要重新檢視，把風險比較高的幼兒園逐步清查。另外，也要加強資料勾稽，發現一個案後，同步清查該負責人家族所經營的幼兒園、托兒所，把一些有可能狀況主動抓出來。

陳其邁說，第二也要求從重處罰，公布負責人姓名，因為一些個案發現不是只有一個老師、甚至兩個，或在設備上有些系統性的問題，要求當情節嚴重涉及虐童或不當對待情節重大的時候，就要公布機構名稱、負責人名字讓大家能夠知道。

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

這起事件主要是一名4歲男童指控被幼兒園老師打，媽媽發現孩童腰部有挫傷，氣憤驗傷並對該名老師提出傷害告訴。高雄市教育局介入調查，從監視器畫面發現有5童有遭受類似不當管教情事，經查證涉以不當方式對待幼兒屬實，因情節重大，已裁處幼兒園停辦6個月，並公布負責人廖約翰姓名及幼兒園名稱。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
鳳梨友女兒昏迷前照片曝！　「整個臉都腫了」
全台最強運號碼！　加碼券4週全中「爽拿3000」
初雪可能時間曝！下周「暴跌10度↑」　這2天最冷探12°C
父母、弟全聲押！　蛇蠍酒店妹「一家背景」曝
男友幫還債窮到啃吐司　她卻「躺別人身下」綠爆他
10F墜下「狂尖叫」慘亡　嘉義女身分曝光
基本工資調漲配套拍板！　9、10月營收年減二成可補貼
小三狂啪人夫14次！　完事跩嗆正宮：他吃我下面
快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診「病況曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

殺按摩女「17刀幾斷頸」　外送員淚求交保：女兒哭著找爸爸

3歐巴組「夜戰聯盟」爽住摩鐵戰果滿地　警開門見這一幕大驚呆

城中城命運下周出爐　陳其邁：若涉公安「該拆就拆不會遲疑」

彫博女兒昏迷前照片曝！阿嬤再PO疑點批保母...為何換衣服+清洗

烏日男亂刀弒癌父奪命　夜衝狂逃不認行凶「外套沾血」收押

放飛賽鴿海上訓練...3嫌設攔截網伏擊　後車箱救出「肉票」

父母、弟被聲押！鄰居曝蛇蠍酒店妹「一家背景」：常吵到叫警察

4歲童控被師打「幼兒園遭停辦」　同校家長氣：單一說詞就判死刑？

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

殺按摩女「17刀幾斷頸」　外送員淚求交保：女兒哭著找爸爸

3歐巴組「夜戰聯盟」爽住摩鐵戰果滿地　警開門見這一幕大驚呆

城中城命運下周出爐　陳其邁：若涉公安「該拆就拆不會遲疑」

彫博女兒昏迷前照片曝！阿嬤再PO疑點批保母...為何換衣服+清洗

烏日男亂刀弒癌父奪命　夜衝狂逃不認行凶「外套沾血」收押

放飛賽鴿海上訓練...3嫌設攔截網伏擊　後車箱救出「肉票」

父母、弟被聲押！鄰居曝蛇蠍酒店妹「一家背景」：常吵到叫警察

4歲童控被師打「幼兒園遭停辦」　同校家長氣：單一說詞就判死刑？

朴有天弟涉吸大麻「5天前還在直播」惦記：別擔心我　韓網罵爆

臨死前正在自拍！老公「轉頭5秒」發現妻子消失　墜30m懸崖身亡

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

全國運拿兩金！臺中電競嘉年華緊接登場　盧秀燕：打造電競酷城市

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

《天堂W》伺服器還是爆…開服首日排隊潮湧現　紅變課長瘋狂出爐

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

社會熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

即／酒店蛇蠍女殺包養男案情擴大！父母、弟弟遭聲押

包養男屍體遭矇眼綁手　「不准死後報復」

士林大亂鬥1人手指遭砍斷　原因曝光

76行者陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣

純情男遭酒店妹誘殺！曾甜蜜同居中山區

理科太太離婚案律師突解任　理由曝光

嘉義女「10F墜下亡」！

狠殺包養男！酒店妹「想喝孟婆湯」超諷刺

酒店妹棄屍水深竟只到大腿！民俗專家：冥冥註定

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的

小三狂啪人夫14次　完事跩嗆正宮

即／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中

台南保母「一刀剪斷」1歲女手指…肉塊倒洗手槽

更多熱門

相關新聞

正妹灌長島冰茶夜衝　酒駕「被擊落」

正妹灌長島冰茶夜衝　酒駕「被擊落」

一杯長島冰茶卻害慘了辣妹！兩名辣妹深夜聊心事，結果其中一位喝了調酒，兩人共騎一部共享機車回家，結果後座乘客沒有戴安全帽，被員警攔了下來，當場發現騎車的女子有濃濃酒味，經過酒測之後，測得數據為0.64，這下得進法院。

即／高雄首開全國之先　2大捷運站就能打疫苗

即／高雄首開全國之先　2大捷運站就能打疫苗

高雄3家幼托涉虐童　受害童變暴躁又拒學

高雄3家幼托涉虐童　受害童變暴躁又拒學

植栽控必訪！駁二打造綠意秘境

植栽控必訪！駁二打造綠意秘境

即／托嬰中心虐嬰延長停辦　4間有3間都出事

即／托嬰中心虐嬰延長停辦　4間有3間都出事

關鍵字：

高雄高雄兒虐虐童幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科先生親揭「不回台2原因」！

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面