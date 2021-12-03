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學生名字叫「牛牪犇」怎麼唸？　專家笑：這名字真的太牛

▲學生名字叫「牛牪犇」怎麼唸？（圖／微博@起名取名谷先生）

▲學生名字叫「牛牪犇」怎麼唸？（圖／微博@起名取名谷先生）

實習記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸在微博上瘋傳一張點名簿的照片，其中的亮點3號男同學名字叫「牛牪犇」，如此引人注目的名字，令網友懷疑，「連老師都不會唸吧」。微博起名專家「起名取名谷先生」表示，「這個名字是真牛！」

谷先生表示，「起名改名，如是想要凸顯個性不同凡響的心情，已經做到了，當然也是可以理解的，不過給寶寶起名，大多注重名字的內涵和對孩子未來的期盼，畢竟名字要用一輩子，建議避開一些，不好讀更不好認的繁雜的生僻字。」

根據教育部字典，除了第二個字「牪」，因繁體字不常用，故查無唸法，在中國的羅馬拼音為「yàn」（「ㄧㄢˋ」），第一個 「牛」的讀音，為大家熟知的「ㄋㄧㄡˊ」，最後一個字「犇」，因台灣部分炭烤店、牛排館及火鍋店有使用，較為常見，讀為「ㄅㄣ」，釋義為「奔」的異體字。

對於牛同學名字的特別唸法，許多網友表示，「他有6個牛，真牛」、「今天我太太跟我說，以後小孩也要取這個名字（哭笑不得）」、「高中同學叫『馬騳骉』，國文老師點名直接略過他」、「多好的名字啊，一個個都對稱啊」、「世界上難讀的中文字就那幾個，他父母還取到了」。

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