印度媒體報導台灣遭陸使館抨擊　吳釗燮：中共從未統治台灣

▲吳釗燮再度透過推文回嗆中國大陸。（圖／翻攝自外交部推特）

記者呂晏慈／台北報導

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）日前播出台灣形象專輯，疑似遭中國駐印度大使館抨擊；對此，外交部長吳釗燮4日透過推特稱讚「很讚喔」，並直指「事實就是：中華人民共和國從未統治過台灣，連一天都沒有。」

WION27日播出「台灣：良善力量與堅毅精神」（Taiwan: A Force for Good and the Spirit of Resilience）的專輯，節目訪問了中華民國駐印度代表葛葆萱，並有總統蔡英文、外交部長吳釗燮的畫面，遭中國駐印度大使館發言人王小劍抨擊，印度「部分」媒體為「台獨勢力」提供舞台，要求媒體遵守「一中原則」。

不過，WION節目女主播之後在另一個節目回應，中國的批評就是最好的讚美，她會繼續邀請台灣政治人物上節目。

對此，吳釗燮4日透過推特分享節目畫面，用英文表示，「很讚喔！Palki Sharma主播指出，『如果北京攻擊我們，我敢保證，一定是我們作了正確的事』，謝謝妳和「寰宇一家」電視台說出關於台灣的事實，而這正是共產黨無法面對的真相。事實就是：中華人民共和國從未統治過台灣，連一天都沒有。」