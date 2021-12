印度媒體報導台灣遭陸使館抨擊　吳釗燮：中共從未統治台灣

▲吳釗燮再度透過推文回嗆中國大陸。(圖/翻攝自外交部推特)

記者呂晏慈/台北報導

印度英語電視台「寰宇一家」(WION)日前播出台灣形象專輯,疑似遭中國駐印度大使館抨擊;對此,外交部長吳釗燮4日透過推特稱讚「很讚喔」,並直指「事實就是:中華人民共和國從未統治過台灣,連一天都沒有。」

WION27日播出「台灣:良善力量與堅毅精神」(Taiwan: A Force for Good and the Spirit of Resilience)的專輯,節目訪問了中華民國駐印度代表葛葆萱,並有總統蔡英文、外交部長吳釗燮的畫面,遭中國駐印度大使館發言人王小劍抨擊,印度「部分」媒體為「台獨勢力」提供舞台,要求媒體遵守「一中原則」。

不過,WION節目女主播之後在另一個節目回應,中國的批評就是最好的讚美,她會繼續邀請台灣政治人物上節目。

對此,吳釗燮4日透過推特分享節目畫面,用英文表示,「很讚喔!Palki Sharma主播指出,『如果北京攻擊我們,我敢保證,一定是我們作了正確的事』,謝謝妳和「寰宇一家」電視台說出關於台灣的事實,而這正是共產黨無法面對的真相。事實就是:中華人民共和國從未統治過台灣,連一天都沒有。」