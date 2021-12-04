1歲男童18樓被丟下！撞破遮雨棚身亡　警一查逮捕陌生女

▲1歲男童墜亡，從18樓高被丟下來。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



記者柯振中／綜合報導

安徽省合肥市日前發生墜樓慘案，一歲大的男童鵬鵬（化名），從18樓高的大樓樓頂墜落，送醫後不治身亡。警方調查後才發現，鵬鵬並非自己墜下，而是遭到陌生女子從樓頂丟下來的，目前全案仍在偵辦當中，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，鵬鵬的母親11月28日上午11點帶著兒子前往麵包店，挑選蛋糕時，兒子突然失蹤，焦急地開始找人，想查看監視器畫面，被店員拒絕，只好打電話報警。

到了中午12點左右，家屬突然從警方得知消息，附近社區有男童墜樓，已經被送到醫院搶救，因此立刻趕去醫院，才發現墜樓的正是鵬鵬，但鵬鵬已奄奄一息，搶救後仍不治身亡。

警方追查監視器，發現是一名女子帶著鵬鵬從蛋糕店離開，接著徒步走到距離蛋糕店約600公尺距離的社區大樓，再把人從18樓頂樓丟下。

▼1歲男童被陌生女子帶到大樓18樓頂樓。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



事發時在場的人員說明，男童被丟下來以後，砸在玻璃遮雨棚上，砸破一個洞，還發出巨大的聲響，下方的超市老闆、蛋糕店店員立刻出來查看狀況，當時剛好有人搬著梯子經過，超市老闆、蛋糕店店員才趕緊爬上去救人、打電話叫救護車。

住在對面大樓的住戶則說，當時透過家中的窗戶，看見高層似乎有東西墜落，接著聽到「哐當」一聲，才知道有名男童墜樓。

▲▼事發前男童被陌生女子帶走，還跨騎在對方脖子上。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



住在事發大樓的住戶表示，女子住在大樓的4樓，平時的行為舉止相當怪異，常常自言自語，根本不曉得在說什麼，臉上化的妝也相當奇怪。

警方經過調查，11月28日12點30分就逮捕涉案的董姓女子，目前原案仍在調查當中，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。