1歲童被陌生女偷抱走…「樓頂丟下」手腳抽搐慘死　媽尋1hr接噩耗

▲玻璃棚上的鋼化玻璃已經破損。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽合肥一社區11月28日上午11點多發生一起恐怖命案，一名1歲多男孩從4樓墜落，後經搶救無效死亡。事發後，當地警員對社區展開調查，隨後把事發大樓一女子帶走。社區住戶透露，該女子長期一人生活。據監視器畫面顯示，事發當天，當時男童騎在女子的脖子上，女子雙手緊抓男童的雙腳進入社區。

網傳影片顯示，一上身穿黃色羽絨服、下身穿灰色褲子的男童躺在地上，醫生正在給他進行身體檢查。當時，男童的手腳還在動彈，並試圖翻身，醫生不斷望向樓棟單元門上方的玻璃棚。從影片中可以看到，玻璃棚上的鋼化玻璃已經破損，警員已趕到現場。

▲合肥幼童被陌生女人抱走後從樓頂扔下。（圖／翻攝自極目新聞）

「當時挺大的聲音，以為有人高空拋物。這幾天小區裡都在說這個事，孩子真可憐，才15個月大，」事發社區一住戶說。

12月1日20點15分，據安徽省合肥市公安局廬陽分局官方微博通報，11月28日11時31分許，合肥市廬陽公安分局接到報警，稱阜陽北路附近某社區有一孩子墜樓。

▲孩子剛開始手腳還在抽搐。（圖／翻攝自極目新聞）

經調查，12時30分許，警員將犯罪嫌疑人董姓女子抓獲。初步查明，28日上午，犯罪嫌疑人董女在阜陽北路某蛋糕店，趁幼童母親不備，將其帶到案發社區某棟樓頂，隨後將其扔下。當日18時許，該幼童經搶救無效死亡。

目前，犯罪嫌疑人董女已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。