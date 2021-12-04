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長庚「AZ混打高端」試驗結果曝！贏過2劑AZ　間隔4~6週效果佳

▲▼長庚公布AZ混打高端數據。（圖／長庚提供）

▲長庚公布AZ混打高端數據。（圖／長庚提供）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗接種率不佳，至今還剩下300多萬劑。林口長庚今（4）日公布AZ混打高端研究初步結果，相較於「AZ-AZ」組，「AZ-高端組」中和抗體效價顯著升高，所生成的「棘蛋白特異性抗體分泌B細胞」反應也顯著上升，而間隔4-6週接種效果最好。

林口長庚醫院今天舉辦「紀念王創辦人永慶先生長庚學術論壇」，林口長庚分子感染症研究中心主任陳志榮醫師在會上表示，自今年9月開始，進行AZ與高端混打研究，目前已有初步結果。

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陳志榮在研討會上分享，AZ與高端混打研究共招募100位已施打一劑AZ疫苗的受試者，男女各半，隨機分派接受高端或AZ為第二劑疫苗。「AZ-高端組」與「AZ-AZ組」每組各50人，年紀介於22歲至62歲間，平均40歲。

在施打第二劑疫苗後第10天，即可發現「AZ-高端組」之中和抗體效價顯著升高，大約是「AZ-AZ」組的2.8倍，到第28天，「AZ-高端組」抗體仍顯著優於「AZ-AZ」組，約為2.1倍。

另外，也偵測周邊血液，會分泌特異性抗體的B細胞數目，發現在第二劑後第10天，「AZ-高端」組所生成的「棘蛋白特異性抗體分泌B細胞」反應顯著上升，約為「AZ-AZ組」的2-3倍。在第二劑後10天與28天，「AZ-高端組」所生成的「棘蛋白特異性T細胞」反應，也顯著較「AZ-AZ組」強。

最後，研究也發現兩劑疫苗間隔時間，也會顯著影響「AZ-高端組」的中和抗體效價，間隔4-6週者抗體效價顯著高於8-10週者，有2倍之多。

結論顯示，混打AZ與高端疫苗，不論血清抗體生成性，或細胞免疫反應，都優於兩劑AZ。混打AZ與高端，是可行的疫苗應用策略，實際施打時，盡量在間隔4-6週內混打，可取得較佳的抗體反應。

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