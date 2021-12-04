第3劑莫德納逾2千人接種！「有4人打BNT」原因曝

▲指揮中心12/3記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行指揮中心12/2起開放國人打第三劑疫苗，先僅提供莫德納。指揮中心今（4）公布最新統計，2天下來總計有2218人接種第三劑莫德納，另也發現有4人打第三劑BNT疫苗。發言人莊人祥解釋，目前國內仍僅提供莫德納作為第三劑，有人第三劑打BNT則是因為參加臨床試驗等因素。

指揮中心開放第三劑，並將間隔縮短為5個月，主要針對醫事人員、一線防疫人員、機組員等1~3類疫苗優先對象，以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象，從12/2開始可以接種；目前提供接種之追加劑為莫德納 COVID-19疫苗，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克(基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml)。

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指揮中心公布最新統計，第三劑開打第二天，12/3接種第三劑莫德納共有2075人，兩天下來有2218人完成第三劑莫德納接種，另昨天也有2人接種第三劑BNT疫苗，目前累計4人打第三劑BNT。

莊人祥解釋，目前國內提供第三劑仍僅有莫德納疫苗，打BNT第三劑主要是因為參加臨床試驗申請等原因，接種後也會納入國內疫苗統計。

指揮中心呼籲，為提升COVID-19疫苗接種可近性，指揮中心已協調國軍醫院、衛福部所屬醫院、及退輔會所屬醫療機構即日起加開夜間門診，提供COVID-19疫苗接種服務。民眾除可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種，亦可至前述院所，或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。