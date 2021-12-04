踹飛6歲繼子暴打妻！彰化恐怖老公逼吃魔鬼辣椒　驚人家世曝光

▲▼彰化恐怖丈夫踹子毆妻，遭起底叔叔是副議長。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化一名王姓女子與6歲孩子2年多來遭受30多歲粘姓丈夫家暴，一段7度踹飛6歲兒子影片昨（3）日曝光引起眾怒。王女哭訴，長期受虐卻求助無門，「我知道報警也沒用，粘男的親友都是地方民代，叔叔是已故的彰化縣副議長粘仲仁，沒人敢說什麼！」王女更爆料，粘男今年1月差點打死一個路人，結果對方控告其殺人未遂，後來也不了了之。

▲6歲男童被粘男痛毆，不僅眼腫嘴破，還曾被逼吃魔鬼辣椒。（圖／民眾提供）



王女透露，粘男小自己4歲，兩人在5年前相識，孩子是與前夫所生。自己是跟著母親到宮廟拜拜時，遇到粘男。王女提到，兩人交往時很是甜蜜，未料結婚後，甜蜜情人卻變恐怖丈夫，動輒就痛毆她跟孩子，「曾經逼我跟孩子吃下魔鬼辣椒，實在太辣了，我跟孩子都吐出來，結果他逼我們下跪把吐出來的辣椒吃掉，不然別想活！」

▲王女說，粘男的叔叔是前彰化縣副議長粘仲仁，家族政治勢力雄厚，即便鄰居知道他們受虐也不敢吭聲。（圖／民眾提供）

王女說，自己跟孩子長期被粘男監控，粘男一不順心或是喝酒就動手打她跟小孩，連上廁所也要粘男同意，「我跟孩子不可以離開他的視線範圍，不然我們就死定，如果他真的要出門，就會把孩子帶走，讓我不敢逃跑，每天生活在地獄、恐懼中！」

王女不滿地說，今年7月底粘男又動手，她急得報警，未料警方到場後，竟聽信粘男叔叔說「只是夫妻間小爭吵！」隨即離開，事後粘男不僅暴打她，還從那天起每天都還原她的手機，擔心她又報警。「我寫信到警察局局長信箱投訴，沒想到竟接到派出所電話抱怨！」

警方表示，網路上流傳影片，初步釐清係今年3月間所發生之虐童案件，但7月29日王女所報家暴案並無陳述或提供相關資料，昨日晚間男童母親再度向警方報案，警方已連夜取卷積極偵辦中。經查報案王女在7月29日向警方報家暴、傷害、妨害自由及毀損物品案件，同日已依規定受理並通報家暴及兒少保護案件，且聲請暫時保護令；另提告傷害、妨害自由及毀損物品案，亦於110年8月27日函送彰化地方檢察署偵辦。