小貨車撞破鄰攤玻璃櫃　警調監視器讓他認了肇禍

▲王姓男子倒車不慎撞破鄰攤玻璃櫃。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

王姓男子駕駛小貨車不慎將桃園八德市場隔壁朱姓男子攤位玻璃櫃撞破，經報案後警方到場了解，但王男否認並揚言若是他做的就會賠償，直到警方調出監視器後他才承認肇禍，卻兩手一攤不賠了，被害人氣不過除PO文網路表態不會姑息養奸外，也堅決對王提出毀損告訴。

▲玻璃櫃被撞碎。（圖／民眾提供）

警方表示，八德分局大湳派出所的在上月30日上午9時許，獲報在轄區大湳市場內某攤販之攤位因不明原因有損壞情形，經警方到場了解，為一名王姓男子開車倒車時碰撞到朱男攤位，致其攤位損壞，朱男至所提出毀損告訴，警方將通知當事人至所說明，全案將依法函送桃園地檢偵辦。

▲涉嫌肇禍的王男在警方訪查時否認肇禍。（圖／民眾提供）

厡PO貼文「爆料公社」說，市場攤位玻璃無故破損，跟里長調監視器查看才發現是隔壁攤販倒車撞破的，錄音錄影都有錄到撞擊後巨大`聲響，警方到場後仍供稱不知情，不是他做的，如果是他10萬、20萬都會賠，直到警方請此人到警局調監視器對質，確認有錄到才承認是他撞的，此人當場雙手一攤，「錢沒有要賠，不然告我好了」；為了不要再有其他受害者，所以原PO決定挺身而出才不姑息養奸，挺身而出揭發。

網友也鼓勵厡PO提出告訴和抵制他的生意，並回，「人不要臉，天下無敵」、「沒有擔當，還做什麼生意」、「無賴」。