力挺林昶佐！盼政治惡鬥到此為止　林飛帆：民進黨會全力協助

▲林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）



政治中心／綜合報導

中選會昨（3）日宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案成立。對此，民進黨副秘書長林飛帆於臉書表示力挺，盼這些無謂的政治惡鬥就到此為止吧！此外，他也在受訪時表示，林昶佐是民進黨很重要的戰友，會全力予以協助。

中選員宣布林昶佐罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，投票日訂於111年1月9日（星期日）。

對此，林飛帆昨於台中咖啡廳舉行座談會，並在會前受訪表示，林昶佐是民進黨很重要的戰友，當然會全力予以協助。希望國民黨不要再用這種惡質及惡意的政治鬥爭及罷免行動，來擾亂台灣社會，從去年開始到現在，一直看到這樣惡意的報復性罷免，對台灣整體社會都不是好事。

林昶佐昨受訪時表示，自己值得大家支持，希望大家摒除過去意識形態，好好了解我們跟整個年輕團隊在在地所做的努力。

民進黨發言人劉康彥表示，林昶佐被惡意罷免一事，儼然就是複製中二選區的案例，藉此呼籲台北市中正萬華區民眾，務必要用多數民意來阻止這種一而再再而三的惡意罷免，請大家在1月9日投下「不同意罷免」票。

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