「罷昶」成案！民進黨批浪費社會資源　籲1／9投「不同意」反惡罷

▲林昶佐3日下午對外說明罷免案成立心情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會3日公告無黨籍立委林昶佐罷免案成立，預定2022年1月9日投票。對此，民進黨發言人劉康彥表示，林昶佐今天才確定獲邀成為美國民主峰會場邊會代表，是全亞洲唯一受邀的民代，讓台灣增加國際能見度，讓世界看到台灣的民主，卻遭到有心人士提起報復性罷免，令人感到遺憾。

劉康彥說，中選會今天公布林昶佐罷免案二階補件結果，包括補件在內，錯假率仍高達近三成，參與罷免的台北市議員鍾小平之前更公開說是要「帶伴手禮回娘家（國民黨）」，顯示特定人士只是為了自己政治路而發起罷免，浪費社會資源。

劉康彥說，美國總統拜登下週將召開民主峰會，會前美方也將舉辦場邊會，林昶佐是目前唯一受邀出席國會系列活動的亞洲代表，受邀者還包括曾遭中國制裁、歐洲議會斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann），這是林昶佐多年來在國際上為台灣不斷發聲，受到國際間重視與肯定的結果，是台灣民主的驕傲。

劉康彥表示，林昶佐不僅為台灣積極在國際間奔走，也非常重視在地服務，並且與在地議員合作，關心地方事務，協助服務民眾。

「林昶佐被惡意罷免一事，儼然就是複製中二選區的案例。」劉康彥呼籲，台北市中正萬華區民眾，務必要用多數民意來阻止這種一而再再而三的惡意罷免，請大家在1月9日投下「不同意罷免」票。

中選會3日下午指出，委員會議3日審查通過鄭大平先生領銜提出的林昶佐罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於2022年1月9日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會也透露，第10屆立法委員選舉台北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，法定連署人人數應為2萬4475人以上。該罷免案提出之連署人人數3萬8286人，經查對後符合規定人數2萬7362人，不符合規定人數1萬924人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。