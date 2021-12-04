早洩男上司設局迷暈性侵！「麻醉藥下太重」　23歲失戀正妹被毒死

▲23歲OL遭主管迷姦慘死。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東佛山23歲女白領遭上司迷姦遇害案日前宣判，彭姓男子犯強姦罪被判無期徒刑。檢方指控，2020年1月，彭男本身存在性功能障礙，得知被害人失戀便邀請她吃宵夜，在酒店房間趁女方入睡，讓其吸入麻醉類藥物昏迷後實施強姦，但未能得逞。經法醫鑑定，小梅符合因中毒致急性呼吸、循環功能障礙死亡。

據《新京報》報導，根據佛山市人民檢察院起訴書，彭男於1981年10月出生，原是梅州市某建築工程有限公司資料主管。2018年起，彭男發現自身存在性功能障礙，遂觀看迷姦影片，並網購情趣用品、多種安眠藥和麻醉類藥物七氟烷等，伺機作案。

今年1月23日，彭男得知同事即陳姓被害人失戀，認為有機會與其發生性關係，於是邀請陳女一起宵夜，並攜帶七氟烷和情趣用品赴約。二人喝啤酒後，於次日凌晨2時許一同入住佛山市高明區一家酒店。

期間，彭男趁陳女入睡之機，將七氟烷倒在衛生紙上放置於陳女鼻子下方使其吸入，致陳女昏迷後實施姦淫行為，彭男因無法勃起而未能得逞。

1月24日5時許，彭男發現陳女昏迷不醒，因害怕事情敗露而出門將七氟烷瓶子和情趣用品丟棄。隨後，彭男返回酒店房間內，於6時許報警，謊稱陳女醉酒不醒。醫護人員到場後，證實陳女已死亡。經法醫學鑑定，陳女符合因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。

2021年2月3日，彭男被佛山市公安局高明分局刑事拘留，經佛山市高明區人民檢察院批准，同月10日被佛山市公安局高明分局執行逮捕。7月26日，佛山市高明區人民檢察院依法報送佛山市人民檢察院審查起訴。

8月26日，佛山市人民檢察院以強姦罪對嫌犯彭男提起公訴。檢察院認為，被告人彭男違背婦女意志，使用麻醉藥物的手段，強行與婦女發生性關係並致其死亡，應當以強姦罪追究其刑事責任。

值得注意的是，死者哥哥陳先生透露，事發後，彭男曾清理案發現場，並向現場勘查的警方和家屬表示，自己和陳女發生了性關係，且雙方是自願的，「他沒有承認用藥，說（妹妹）死亡是個意外，但案發後幾天，法醫在血液裡檢測出了麻醉藥成分。」

10月20日上午9時，該案在廣東佛山中院開庭審理。陳先生稱，此次開庭只允許父母參加，但父親是盲人，母親天生聾啞，考慮到兩人身體不好，也不懂普通話，最終他們只委派刑事附帶民事訴訟的律師參加庭審。

家屬透露，他們通過代理律師得知，庭審中彭男承認了部分犯罪事實，並稱七氟烷通過網購得到，此前沒有侵害其他女性。

陳先生還提到，父母已提起附帶民事訴訟，向彭男索賠死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等共計1909971元（人民幣，下同）。彭男的代理律師曾通過法院向受害者家屬提出調解，希望獲得諒解並提出二三十萬元的賠償方案，但家屬表示堅決無法接受。

陳先生稱，由於家庭貧困，妹妹一直靠親戚救濟讀書、生活。2020年6月，她拿到了專科畢業證書，並在同年年底入職梅州市某建築工程有限公司，月薪4000多元，但沒想到，入職不到一個月就出事，「我們家屬判斷，小梅入職才二十幾天，還沒過試用期，彭男作為主管，拿捏著她的轉正考核，這或許是他能下手的原因。」

「但事發至今，彭男的家屬始終沒有和我們接觸，也沒有打過一個電話表達歉意，」陳先生說，這也是他們無法接受的原因之一。目前，陳女的遺體仍在高明區一家殯儀館停放。家屬表示，他們希望兇手能被判死刑。